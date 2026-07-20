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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 175 Noktada Terör Bürosu Kurulacağını Açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 175 Noktada Terör Bürosu Kurulacağını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.07.2026 - 00:23
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Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla, 81 ilde görev yapan 175 ağır ceza merkezi cumhuriyet başsavcılığına gönderilen yazıda, il cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde bağımsız 'Terör Suçları Soruşturma Büroları' oluşturulması talep edildi. Hayata geçirilecek yeni düzenleme kapsamında, terör suçlarına yönelik yürütülen tüm soruşturma ve adli işlemler, bu amaçla kurulacak özel bürolar tarafından yürütülecek.

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Ağır Ceza Mahkemesi bulunan bölgelerde kurulacak.

Ağır Ceza Mahkemesi bulunan bölgelerde kurulacak.

Adalet Bakanlığı, terör suçlarına yönelik soruşturmaların daha hızlı, etkin ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, ağır ceza mahkemesi bulunan 175 merkezdeki Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde müstakil 'Terör Suçları Soruşturma Büroları' kurulmasını kararlaştırdı. Yeni uygulamayla birlikte bu bürolar, yalnızca terör suçlarına ilişkin soruşturmalardan sorumlu olacak.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla hazırlanan ve Bakan Yardımcısı Can Tuncay'ın imzasıyla başsavcılıklara gönderilen yazıda, söz konusu bürolarda görev alacak Cumhuriyet savcılarının terör soruşturmaları dışında nöbet, duruşma savcılığı ya da başka herhangi bir adli görev üstlenmeyeceği belirtildi. Böylece savcıların yalnızca terör suçlarına ilişkin dosyalara odaklanması hedefleniyor.

Terör soruşturmaları için özel olarak çalışacak.

Terör soruşturmaları için özel olarak çalışacak.

Yeni düzenleme kapsamında il cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde, yalnızca terör suçlarına ilişkin soruşturmaları yürütmekle görevli Terör Suçları Soruşturma Büroları oluşturulacak. Bu bürolarda görev yapacak cumhuriyet savcılarının belirli bir alanda uzmanlaşmasını sağlamak amacıyla, terör dosyaları dışında herhangi bir görev üstlenmemesi esas alınacak.

Düzenlemeye göre söz konusu savcılara nöbet, duruşma savcılığı ya da farklı adli görevler verilmeyecek. Böylece terör suçlarına ilişkin soruşturmaların, bu alanda uzmanlaşmış savcılar tarafından daha etkin ve kesintisiz şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Öte yandan, Terör Suçları Soruşturma Bürolarından sorumlu cumhuriyet başsavcı vekilleri ile bu birimlerde görev yapan cumhuriyet savcılarının isimleri ve görev değişiklikleri, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığına düzenli olarak bildirilecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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