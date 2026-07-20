Adalet Bakanı Akın Gürlek, 175 Noktada Terör Bürosu Kurulacağını Açıkladı

Yeni düzenleme kapsamında il cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde, yalnızca terör suçlarına ilişkin soruşturmaları yürütmekle görevli Terör Suçları Soruşturma Büroları oluşturulacak. Bu bürolarda görev yapacak cumhuriyet savcılarının belirli bir alanda uzmanlaşmasını sağlamak amacıyla, terör dosyaları dışında herhangi bir görev üstlenmemesi esas alınacak.

Düzenlemeye göre söz konusu savcılara nöbet, duruşma savcılığı ya da farklı adli görevler verilmeyecek. Böylece terör suçlarına ilişkin soruşturmaların, bu alanda uzmanlaşmış savcılar tarafından daha etkin ve kesintisiz şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Öte yandan, Terör Suçları Soruşturma Bürolarından sorumlu cumhuriyet başsavcı vekilleri ile bu birimlerde görev yapan cumhuriyet savcılarının isimleri ve görev değişiklikleri, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığına düzenli olarak bildirilecek.