Adalet Bakanı Akın Gürlek, 175 Noktada Terör Bürosu Kurulacağını Açıkladı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla, 81 ilde görev yapan 175 ağır ceza merkezi cumhuriyet başsavcılığına gönderilen yazıda, il cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde bağımsız 'Terör Suçları Soruşturma Büroları' oluşturulması talep edildi. Hayata geçirilecek yeni düzenleme kapsamında, terör suçlarına yönelik yürütülen tüm soruşturma ve adli işlemler, bu amaçla kurulacak özel bürolar tarafından yürütülecek.
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Ağır Ceza Mahkemesi bulunan bölgelerde kurulacak.
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Terör soruşturmaları için özel olarak çalışacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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