Abdullah Çatlı’nın İsmi Kentte Meydana Verildi: “Şehir Evlatlarına Sahip Çıkıyor”
Abdullah Çatlı’nın İsmi Kentte Meydana Verildi: “Şehir Evlatlarına Sahip Çıkıyor”
İYİ Partili Nevşehir Belediyesi, kentte bulunan Borsa Kavşağı’nın ismi “Abdullah Çatlı Meydanı” olarak değiştirdi. Başkan Rasim Arı, belediyem meclisinde alınan kararı “Bu şehir kendi evlatlarına sahip çıkıyor” diyerek savundu.
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3 Kasım 1996’da Balıkesir’in Susurluk ilçesinde yaşanan trafik kazası, mafya ve devlet ilişikisini gün yüzüne çıkarmıştı.
Kazada, “Ülkücü” geçmişi bilinen ve organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Abdullah Çatlı ile İstanbul Kemalettin Eröge Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kocadağ kazada vefat etmiş, DYP Şanlıurfa milletvekili Sedat Bucak ise ağır yaralanmıştı.
Yerel seçimlerde İYİ Parti’den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, belediye meclisinde alınan kararı Abdullah Çatlı’nın abisi Zeki Çatlı ile birlikte duyurdu.
Artık şehirde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyleyen Başkan Arı, “Herkes seçilmiş belediye başkanına saygı duymayı öğrenecek. Öğrenemeyenlere önce ben sonra da Nevşehirli öğretir” dedi.
Abdullah Çatlı’nın abisi Zeki Çatlı da Arı’nın bugüne kadar kimsenin cesaret edemediği bir şeyi yaptığını söyledi ve “28 senedir tüm belediye başkanlarının kapısını çaldık. On binlerce imza topladık verdik. Alperen Ocakları, Ülkü Ocakları imzalar topladılar verdiler. Kimse eline alamadı, sığ düşündü” dedi.
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Zeki Çatlı daha sonra Arı’yı alnından öptü.
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