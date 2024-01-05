ABD'de Metroda Kavga Sırasında Yumruk Yedi: Tren Gelirken Raylara Yuvarlandı
ABD'de Metroda Kavga Sırasında Yumruk Yedi: Tren Gelirken Raylara Yuvarlandı
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ABD'de Perşembe akşamı Pennsylvania Üniversitesi ile Drexel Üniversitesi kampüsleri arasında bulunan Philly Üniversitesi Şehir bölgesindeki 34. Cadde İstasyonunda ölümcül bir kavga yaşandı.
Philadelphia şehrinde bir adam tartıştığı kişinin yumruğu ile raylara düştü. Düştüğü sırada trenin gelmesiyle birlikte adam hayatını kaybetti.
Çevrede bulunanlar tarafından cep telefonlarıyla çekilen anlarda, metro istasyonunda kavga eden iki adamın kavga ettiği anlardan başlıyor.
Videonun devamında ise adamlardan biririnin tren hemen gelmeden önce diğer adama yumruk atarak raylara düşürdüğü görülüyor.
Olayın yaşandığını gören vatandaşlar çığlık atmaya başlıyor ve trenin altında cesedini aramak için koşuyor.
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Polis, yumruk atan adamın bir sonraki durakta tutuklandığını ve yaşananların cinayet olarak araştırıldığını söyledi.
Kavga anının görüntüleri👇
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