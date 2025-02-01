ABD'de Bir Uçak Yola Düştü! Ülkede Bir Haftada İkinci Havacılık Felaketi
ABD'de Bir Uçak Yola Düştü! Ülkede Bir Haftada İkinci Havacılık Felaketi
ABD bir hafta içinde ikinci kez havacılık felaketine şahit oldu. Geçen günlerde Washington’da yolcu uçağı ve askeri helikopter çarpışmasının etkisini yaşayan ABD, yeni bir kazaya şahit oldu. Philadelphia şehrinde hava ambulansı kalkıştan kısa bir süre sonra alışveriş merkezinin yakınına düştü. Uçağın içinde 6 kişi olduğu öğrenildi. Can kaybı ve yaralanan olduğu ileri sürüldü.
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ABD'nin Philadelphia kentinde küçük bir uçak kalkıştan kısa süre sonra alışveriş merkezi yakınlarına düştü.
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Uçağın içinde 6 kişi olduğu açıklandı. Yerleşim bölgesinde bir yola düşen uçağın enkaz parçaları evlerin ve arabaların üzerine yağdı.
Uçağın içinde hasta bir genç kız, annesi ve onlara eşlik eden sağlık görevlileri olduğu bildirildi. İddialara göre ABD Philadelphia’da tedavi gören genç kız hava ambulansıyla memleketi Meksika’ya geri götürülüyordu.
Öte yandan bu uçak kazası ABD’de bir haftada meydana gelen ikinci uçak kazası. Geçen günlerde Washington yakınlarında iki uçağın çarpışması sonucu 60 yolculu uçaktan 40 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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