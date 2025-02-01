ABD'de Bir Uçak Yola Düştü! Ülkede Bir Haftada İkinci Havacılık Felaketi

ABD bir hafta içinde ikinci kez havacılık felaketine şahit oldu. Geçen günlerde Washington’da yolcu uçağı ve askeri helikopter çarpışmasının etkisini yaşayan ABD, yeni bir kazaya şahit oldu. Philadelphia şehrinde hava ambulansı kalkıştan kısa bir süre sonra alışveriş merkezinin yakınına düştü. Uçağın içinde 6 kişi olduğu öğrenildi. Can kaybı ve yaralanan olduğu ileri sürüldü.