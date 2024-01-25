ABD'de 16 Yaşından Küçüklere Sosyal Medya Kullanımını Yasakladı: Meta Tepki Gösterdi
ABD'de 16 Yaşından Küçüklere Sosyal Medya Kullanımını Yasakladı: Meta Tepki Gösterdi
ABD'nin Florida eyaleti, 16 yaşının altındaki çocukların sosyal medya platformlarını yasaklayan tasarıyı kabul etti. Tasarıda aile iznine bakılmayacağı da belirtildi.
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ABD'nin Florida eyaleti Temsilciler Meclisi, 16 yaşının altındaki çocukların ailelerin onayına bakılmaksızın sosyal medya kullanımını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.
13 "hayır" oyuna karşı 106 "evet" oyu ile kabul eden tasarının yasalaşması için Florida Valisi Ron DeSantis'in onayı gerekiyor.
16 yaşından küçük çocuklara yasaklanan sosyal medya uygulamalarının yasaklanacağına dair bir liste verilmedi.
"Kullanıcı eylemlerini takip eden, çocukların içerik yüklemesine ve diğer kullanıcılarla temasa geçmesine izin veren ve bağımlılık yapıcı içerikler bulunduran" tüm platformların bu yasa kapsamında olduğu belirtildi.
Tasarı, sosyal medya şirketlerinden 6 yaş altındaki çocukların kullandığı tespit edilen hesapları kapatmasını da talep ediliyor.
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Tasarının sponsorlarından olan Tyler Sirois, bu konuyla ilgili "(Sosyal medya şirketleri) Büyüme çağındaki çocuklardan yararlanıyorlar. Bu onların iş modeli. Bunu neden mi yapıyorlar? Platformlarının sağladığı her otomatik oynatma, her beğeni, her bildirimdeki dopamin ile çocuklarımızı kancalarında tutmak için." dedi.
Bu tasarının ardından; bünyesinde Facebook ve Instagram gibi birçok sosyal medya platformu bulunan Meta, Florida Temsilciler Meclisine bu konuda yasaktan ziyade başka bir çözüm bulunması çağrısı yapıldı.
Meta yaptığı açıklamada, "Birçok genç, şu anda internetten ve uygulamalardan yarı zamanlı işler, yüksek öğretim, dini toplantılar ve askeri hizmetler gibi pek çok alanda bilgi almak için yararlanıyor. 16 yaş altındakilerin sosyal medya kullanımını yasaklayarak, gençleri diğer bölgelerdeki yaşıtlarından daha dezavantajlı duruma düşme tehlikesine atıyorsunuz" ifadesi kullanıldı.
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Güzel karar tâbi onaylanırsa.. tabi bizi bağlamaz burda uygulansa yerinde olur hem yaş açısından hemde belli bir IQ ortalaması şartıyla.
kesinlikle mantıklı... bizde bunu bide 65+ lar için yapmak lazım tüm ülke için
Bizdede olmalı