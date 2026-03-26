ABD Başkanı Trump Duyurdu: İran'a Saldırıları 6 Nisan'a Kadar Durdurdu

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.03.2026 - 23:41

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın enerji santrallerine yapılacak saldırıların 6 Nisan tarihine kadar durdurulduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada İran'a saldırıları 'Şimdilik' durdurduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran hükümetinin talebi doğrultusunda diyerek, İran'ın enerji santrallerine yapılacak saldırıların 10 gün süreyle 6 Nisan 2026 akşam saat 20.00'a kadar durdurduğunu açıkladı.

Donald Trump’ın açıklamaları şu şekilde:

'İran Hükümeti'nin talebi üzerine, bu açıklamayı, enerji santrali yıkım sürecini 10 gün süreyle, 6 Nisan 2026 Pazartesi günü Doğu Saatiyle 20.00'ye kadar durdurduğumu bildirmek için kullanıyorum. Görüşmeler devam ediyor ve sahte haber medyası ve diğerlerinin aksine yaptığı hatalı açıklamalara rağmen, görüşmeler çok iyi gidiyor.'

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
