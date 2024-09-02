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A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Samsung VS20C8524TB/TR Jet 85 Dikey Şarjlı Süpürge Alınır mı?

etiket A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Samsung VS20C8524TB/TR Jet 85 Dikey Şarjlı Süpürge Alınır mı?

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 07:42

Ev temizliği, her evin vazgeçilmez bir rutini. Ancak, temizlik işini hem kolaylaştıran hem de zamandan tasarruf ettiren doğru aleti bulmak bazen zor olabilir. Samsung VS20C8524TB/TR Dikey Şarjlı Süpürge, bu noktada devreye giriyor. Güçlü emiş gücü, uzun pil ömrü ve hafif tasarımıyla dikkat çeken bu süpürge, günlük temizlik işlerinizi zahmetsiz hale getiriyor. Peki, gerçekten bu süpürge alınmaya değer mi? İşte, Samsung'un bu popüler modelini detaylarıyla inceleyerek size en doğru kararı vermenize yardımcı olacağız.

Bu içerik 01.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Kirin Korkulu Rüyası: Zahmetsiz ancak Güçlü Temizlik

Kirin Korkulu Rüyası: Zahmetsiz ancak Güçlü Temizlik

Samsung VS20C8524TB/TR, 210W'a kadar emiş gücü sunan HexaJet Motor ile donatılmış. Bu motor, halılardan sert zeminlere kadar her türlü yüzeyde derinlemesine temizlik sağlıyor. Güçlü performansı sayesinde en inatçı kirleri bile zahmetsizce temizleyerek evinizin her köşesini pırıl pırıl yapıyor.

Hafif Tasarım

Hafif Tasarım

Sadece 1,44 kg ağırlığında olan Samsung VS20C8524TB/TR, zahmetsiz kullanım için tasarlanmış. Hafif yapısı, süpürgeyi kolayca taşımanızı ve dar alanlarda bile rahatça manevra yapmanızı sağlıyor. Ergonomik tasarımı sayesinde temizlik artık daha az yorucu.

Her Köşe Temiz: Çok Yönlü Aksesuarlar

Her Köşe Temiz: Çok Yönlü Aksesuarlar

Farklı yüzeylerde çok yönlü temizlik için çeşitli başlıklar ve nozullar sunan bu süpürge, evin her köşesi için mükemmel bir temizlik arkadaşı.

Ayarlanabilir yükseklik özelliğine sahip teleskopik boru, kullanım

kolaylığı ve kompakt saklama imkanı sunar. İster yüksek rafları ister

dar alanları temizleyin, bu boru ile her yer ulaşılabilir hale gelir.

İhtiyacınıza göre uygun aksesuarı seçin ve temizlik işini kolaylaştırın.

Güvenceniz Altında: Uzun Süreli Garanti

Güvenceniz Altında: Uzun Süreli Garanti

Samsung, bu modelin dijital inverter motoru için 10 yıl, pil için ise 2 yıl garanti sunuyor. Uzun ömürlü performans ve güvence arayanlar için bu süpürge ideal bir seçenek. Uzun vadeli kullanımda bile güvenilir performansını koruyan bu cihazla, temizlik artık çok daha keyifli!

Toz Avcısı: Jet Siklon Teknolojisi

Dokuz siklon ve 27 hava girişinden oluşan Jet Siklon Teknolojisi, emiş kaybını en aza indirirken tozu etkili bir şekilde ayırır. Bu sayede süpürgenin performansı her zaman yüksek kalır ve temizlik kalitesi asla düşmez.

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Kullanıcı Yorumlarını Sizler için Topladık:

Ürünün güçlü emiş gücünden hafif tasarımına, pil ömründen filtreleme performansına kadar her detayı değerlendiren kullanıcı yorumlarını da almak isteyenlerin daha iyi bir fikir edinmesi açısından aşağıya ekledik. İyi alışverişler.

Standart süpürgelerden farkı ve deneyimim:

1.Başlıktaki döner mekanizma sayesinde halıları derinlemesine temizliyor. Standart süpürgelerin emiş gücü yüksek gibi gözüksede şarjlı süpürge bu başlık sayesinde fark yaratıyor.

2.Ergonomik yapısı ile her yere giriyor ve en önemlisi çok hafif hiç yormuyor.(diğer markaları teknoloji mağazalarında deneyimledim ve gramajlarını karşılaştırdım)

3.Pratik, al süpür yerine koy.

4.Pil performansı 3+1 evi rahatlıkla temizliyor.

5.Temizlemesi kolay.

6.Çin malı değil Taiwan malı.

7.Kablosuz oluşu ve aksesuarlar sayesinde otomobilde de kullanılabilir.

8.Ortalama emiş gücüne kadar sessiz diyebilirim.

9.Sert zemin başlığındaki led aydınlatması yatak altı vb.yerleri temizlerken tozun alınıp alınmadığını belli ediyor.

10.Duvar askı dübelleri kalitesiz ben kendimden kullandım. Keşke daha önce alsaydım dedim.

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