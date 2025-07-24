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A Milli Kadın Voleybol Takımı (Filenin Sultanları) Milletler Ligi'nde Yarı Finali Göremedi

A Milli Kadın Voleybol Takımı (Filenin Sultanları) Milletler Ligi'nde Yarı Finali Göremedi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.07.2025 - 20:19 Son Güncelleme: 24.07.2025 - 20:24

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) Finalleri'nde çeyrek final maçında Japonya'ya 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

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FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında Japonya, Türkiye'yi 3-2 yendi.

FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında Japonya, Türkiye'yi 3-2 yendi.

Türkiye, bu sonuçla organizasyona çeyrek finalde veda ederken Japonya yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın ilk setinde Japonya'nın üst üste bulduğu sayıların ardından 6-2 geriye düşen Türkiye, molaya gitti. Ay-yıldızlılar, setin sonlarında bulduğu sayılarla farkı azaltsa da Japonya, 25-21'lik skorla 1-0 öne geçti.

İkinci sete iyi başlayan taraf Türkiye oldu.

İkinci sete iyi başlayan taraf Türkiye oldu.

Japonya'nın 4-1 geriye düşmesinin ardından başantrenör Ferhat Akbaş, mola aldı. Japonya, defanstaki performansıyla etkili olmaya çalışırken milliler, Yaprak Erkek'in sayıları ve Aslı Kalaç'ın bloklarıyla aradaki farkı açtı: 17-10. Ay-yıldızlı takım, seti 25-16 kazanarak durumu 1-1 yaptı.

Müsabakanın üçüncü seti karşılıklı sayılarla başladı. Japonya'nın farkı 4'e çıkarmasıyla başantrenör Daniele Santarelli, molaya gitti: 10-6. Çekişmeli mücadeleye sahne olan seti kazanan taraf 25-20'lik skorla Japonya oldu ve durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü set başa baş mücadeleye sahne oldu. Vargas, sette ön plana çıkarken taraftarının desteğini de arkasına alan Türkiye, seti 25-22 kazanarak skoru eşitledi: 2-2

Karar setini 15-9 kazanan Japonya, Türkiye'yi 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Japonya'nın yarı finaldeki rakibi, TSİ 21.00'de oynanacak Brezilya-Almanya müsabakasının galibi olacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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