9 Ağustos Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün bol bol paradan söz edeceğiz. Bir süredir bütçeni zorlayan harcamalar ya da borçlarla başa çıkmak zorunda kalmış olabilirsin, fakat bugün bitiyor. Eline geçen toplu bir parayla kendine yeni bir konfor alanı inşa etme şansını bulacaksın. Merkür'ün Satürn ile yaptığı üçgen açı kesene bereket getirecek. Kaynaklarını artıracak ve bu Cuna günü kazanmaktan söz ettiğimiz bir gün haline gelecek.

İşte tam da bu noktada, vergi süreçlerine ve alacak verecek ilişkilerini dikkat etmelisin. Kendini finansal anlamda güvenceye alacak adımları atmalısın. Maddi konularda kendine ve belirli uzmanların görüşlerine itimat etmeli, paranı da vaktini de başkasına emanet etmemelisin. Hatta yaratıcı fikirlerini de kendine saklaman gereken bir gündesin. Zira bu fikirlerin kimin işine daha çok yarayacağı belli olmaz.

Gelelim aşk hayatına! Finansal konularda partnerinden destek almak seni şaşırtabilir. Ancak bütçenizi birlikte planlayarak eskisinden çok daha güçlü olabilirsiniz. Bu durum hem ilişkinize güven getirecek hem de sevginizi pekiştirecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...