8 Temmuz Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün Venüs'ün Uranüs ile oluşturduğu atmışlık açı sayesinde finansal konularda beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsin. Hiç beklemediğin bir terfi ya da zam haberleri seni şaşırtabilir. Bu dönemde uzun vadeli yatırım planları yapabilirsin. Yatırımlarında risk alarak cesurca ilerlemek, geleceğini güvence altına almanı sağlayabilir. Yine de dikkatli ve her zamanki gibi detaycı olmayı unutma.

İş hayatındaki mali gelişmelerle kesen bereketlense de iş değişikliği konusunda hevesli olabilirsin. Zira maddi anlamda güçlenmek kadar kariyer basamaklarını hızla ilerlemek de senin için bir hayli önemli olacak.

Tam da bu noktada aşk hayatını ikinci plana attığının farkında olmalısın. Duygusal ihtiyaçlarını sık sık göz ardı eden Başak burçları için bu dönem zorlu geçebilir. Çünkü aşka, sevmeye ve sevilmeye ihtiyaç duyduğun bir dönemdesin. İş hayatında başarıya odaklandığın bu sırada aşkın peşinden koşmak sana düşündüğünün aksine yarar sağlayacaktır. Mutluluk için kalbini aç! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...