8 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

8 Şubat Perşembe günü TV yayın akışında yer alacak programlar sabahın erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Birbirinden eğlenceli diziler, filmler ve gündüz kuşağı programlarının yanı sıra, akşam ekranlara gelen yarışmalar seyircilerin oldukça dikkatini çekiyor. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 8 Şubat Perşembe FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...