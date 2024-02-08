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8 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

8 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
08.02.2024 - 08:36

8 Şubat Perşembe günü TV yayın akışında yer alacak programlar sabahın erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Birbirinden eğlenceli diziler, filmler ve gündüz kuşağı programlarının yanı sıra, akşam ekranlara gelen yarışmalar seyircilerin oldukça dikkatini çekiyor. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 8 Şubat Perşembe FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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8 Şubat Perşembe TRT1 Yayın Akışı

8 Şubat Perşembe TRT1 Yayın Akışı

  • 05:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı

  • 05:15 İncir Ağacı

  • 06:35 Benim Adım Melek

  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13:15 Kod Adı Kırlangıç

  • 14:40 Gönül Dağı

  • 17:45 Lingo

  • 19:00 Ana Haber

  • 19:55 İddiaların Aksine

  • 20:00 Bandırma Füze Kulübü (Yerli Sinema)

  • 22:30 Cem Karaca

8 Şubat Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

8 Şubat Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Güldür Güldür Show

  • 22:30 Kara

8 Şubat Perşembe ATV Yayın Akışı

8 Şubat Perşembe ATV Yayın Akışı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

  • 13:00 ATV Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol’da

  • 19:00 ATV Ana Haber

  • 20:00 Aldatmak

8 Şubat Perşembe FOX (NOW TV) Yayın Akışı

8 Şubat Perşembe FOX (NOW TV) Yayın Akışı

  • 08:00 Çalar Saat

  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

  • 12:00 Yasak Elma

  • 13:30 En Hamarat Benim

  • 16:30 Kopuk

  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

  • 20:00 Hudutsuz Sevda

8 Şubat Perşembe Kanal D Yayın Akışı

8 Şubat Perşembe Kanal D Yayın Akışı
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8 Şubat Perşembe STAR TV Yayın Akışı

8 Şubat Perşembe STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Erkenci Kuş

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Haber

  • 19:00 Sakla Beni

  • 20:00 Sakla Beni

8 Şubat Perşembe TV8 Yayın Akışı

8 Şubat Perşembe TV8 Yayın Akışı

  • 06:00 Dizi

  • 07:15 8’de Sağlık

  • 08:30 Aramızda Kalmasın

  • 11:15 Survivor 2024

  • 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

  • 14:00 Survivor Ekstra

  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 20:00 Survivor All Star 2024

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