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8 Soruda Yaşadığın Evin En Büyük Problemini Tahmin Ediyoruz!

etiket 8 Soruda Yaşadığın Evin En Büyük Problemini Tahmin Ediyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 19:31

Sen bize evini anlat, biz de sana evdeki problemi söyleyelim. Hazırsan hadi başlayalım teste!

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1. Öncelikle evinin tipi nedir?

2. Peki evinin büyüklüğü nedir?

3. Peki evde kaç kişi yaşıyorsunuz?

4. En çok hangi odada vakit geçiriyorsun?

5. Genellikle evde ne zaman problem yaşıyorsun?

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6. Peki bir sihirli değneğin var ve istediğin her şeyi değiştirebilirsin ama tek bir hakkın var. Nerede tadilat yapmak istersin?

7. Peki evdeyken en rahatsız olduğun şey hangisi?

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Kesinlikle komşuların!

Kesinlikle komşuların!

Senin en büyük problemin komşuların. Sen evinde rahat ve sakin bir şekilde oturmak istiyorsun ve tam eve geldiğinde ya bir gürültü, ya bir ziyaret hep bir şey oluyor. Bu da seni çileden çıkartıyor. Genel olarak gürültü ve sese tahammülün neredeyse hiç kalmamış. Sen daha çok tek başına yaşamak istiyorsun ama ona da izin vermiyorlar bir türlü...

Kesinlikle yönetim!

Sen aslında evini çok seviyorsun ama bazen komşuların bazen de bu düzensizlik seni çok yıpratıyor. Sen daha düzenli bir yerde yaşamak istiyorsun. Temizlik yapılmaması, bazı şeylerin eksik kalması seni sinir ediyor. Aslında ihtiyacın olan şey kesinlikle doğru ve iyi bir yönetim. Bu olduğunda zaten ne evinde, ne evinin çevresinde ne de komşularında bir problem kalmayacak. Sen bitkilerle, temizlikle kafanı meşgul etmek istemiyorsun ama ilgilenen olmayınca da iş evi olanlara kalıyor...

Kesinlikle eski olması!

Aslında sen evini, evinin tarzını çok ama çok seviyorsun. Sadece şöyle evin her köşesini yenilesen, hiç derdin kalmayacak. Bunun için hem zaman hem de bütçe ayıramıyorsun. O yüzden de evde geçirdiğin vakitler genellikle bir şeyleri onarmak veya neleri daha iyi yapabileceğini düşünmekle geçiyor. Böyle olunca da çok sevdiğin evin bazen sana bir zulüm gibi geliyor...

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