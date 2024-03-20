8 Soruda Yaşadığın Evin En Büyük Problemini Tahmin Ediyoruz!
8 Soruda Yaşadığın Evin En Büyük Problemini Tahmin Ediyoruz!
Sen bize evini anlat, biz de sana evdeki problemi söyleyelim. Hazırsan hadi başlayalım teste!
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1. Öncelikle evinin tipi nedir?
2. Peki evinin büyüklüğü nedir?
3. Peki evde kaç kişi yaşıyorsunuz?
4. En çok hangi odada vakit geçiriyorsun?
5. Genellikle evde ne zaman problem yaşıyorsun?
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6. Peki bir sihirli değneğin var ve istediğin her şeyi değiştirebilirsin ama tek bir hakkın var. Nerede tadilat yapmak istersin?
7. Peki evdeyken en rahatsız olduğun şey hangisi?
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