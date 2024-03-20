8 Soruda Yaşadığın Evin En Büyük Problemini Tahmin Ediyoruz!

Sen aslında evini çok seviyorsun ama bazen komşuların bazen de bu düzensizlik seni çok yıpratıyor. Sen daha düzenli bir yerde yaşamak istiyorsun. Temizlik yapılmaması, bazı şeylerin eksik kalması seni sinir ediyor. Aslında ihtiyacın olan şey kesinlikle doğru ve iyi bir yönetim. Bu olduğunda zaten ne evinde, ne evinin çevresinde ne de komşularında bir problem kalmayacak. Sen bitkilerle, temizlikle kafanı meşgul etmek istemiyorsun ama ilgilenen olmayınca da iş evi olanlara kalıyor...