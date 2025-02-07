8 Soruda Hazırlaman Gereken Pratik Kahvaltıyı Buluyoruz!
8 Soruda Hazırlaman Gereken Pratik Kahvaltıyı Buluyoruz!
Sabahları kahvaltı hazırlamak sana işkence mi geliyor, yoksa güne lezzetli bir başlangıç yapmayı sevenlerden misin? İster hızlı bir atıştırmalık, ister keyif dolu bir kahvaltı olsun, yapabileceğin en pratik tarifi senin için buluyoruz! Hazırsan başlayalım!
1. Sabahları ilk işin ne olur?
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2. Kahvaltıyı nasıl seversin?
3. Peki kahvaltı yaparken içeceğin ne olur genelde?
4. Ekmekle aran nasıl?
5. Keyif de önemli bir husus! Kahvaltının yanında ne yemeyi tercih edersin?
6. Haydi bir kahvaltılık malzeme seç!
7. Tatlı mı, tuzlu mu diye sorsak?
8. Son olarak yumurtayı nasıl seversin?
Tava Böreği!
Patates Keki!
Çikolata Dolgulu Pişi!
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