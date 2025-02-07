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8 Soruda Hazırlaman Gereken Pratik Kahvaltıyı Buluyoruz!

8 Soruda Hazırlaman Gereken Pratik Kahvaltıyı Buluyoruz!

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
07.02.2025 - 16:46

Sabahları kahvaltı hazırlamak sana işkence mi geliyor, yoksa güne lezzetli bir başlangıç yapmayı sevenlerden misin? İster hızlı bir atıştırmalık, ister keyif dolu bir kahvaltı olsun, yapabileceğin en pratik tarifi senin için buluyoruz! Hazırsan başlayalım!

1. Sabahları ilk işin ne olur?

2. Kahvaltıyı nasıl seversin?

2. Kahvaltıyı nasıl seversin?

3. Peki kahvaltı yaparken içeceğin ne olur genelde?

4. Ekmekle aran nasıl?

5. Keyif de önemli bir husus! Kahvaltının yanında ne yemeyi tercih edersin?

6. Haydi bir kahvaltılık malzeme seç!

7. Tatlı mı, tuzlu mu diye sorsak?

8. Son olarak yumurtayı nasıl seversin?

Tava Böreği!

Tava Böreği!

Bu tava böreği hem pratik hem de çok lezzetli!Malzemeler 

  • 4 adet yufka 

  • 1 su bardağı süt 

  • 2 adet yumurta 

  • 1/2 çay bardağı sıvı yağ 

  • 1 çay kaşığı tuz 

  • 2 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir 

  • 1/2 demet kıyılmış maydanoz 

  • 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı 

Kullanacağınız tavayı kısık ateşte yanan ocağa koyun ve 1 adet yufkayı, kenarları tavadan dışarıya taşacak şekilde yerleştirin. Geniş bir kasede süt, yumurta, sıvı yağ ve tuzu karıştırın. Geriye kalan 3 adet yufkayı parçalara ayırın ve yufkaları yumurtalı karışıma batırın. Tavanın üzerinde duran yufkanın üzerine parçalara ayırıp yumurtalı harca batırdığınız yufkalardan yayın ve üzerine rendelenmiş beyaz peynir, kıyılmış maydanoz ve rendelenmiş kaşar peyniri ekleyip aynı işlemi iki kere daha tekrarlayın. Kenarlara taşan yufkaları içe doğru katlarken yumurtalı karışımı da kuru olan yufkaların üzerine sürün ve yapışmasını sağlayın. Böreği tamamen kapattıktan sonra tavanın kapağını kapayın ve kısık ile orta arasında olan ateş üzerinde her bir yüzeyini 15'er dakika pişirin.

Afiyet olsun!

Patates Keki!

Patates Keki!

Patates keki, şipşak karnını doyuracak! 

Malzemeler 

  • 6 adet orta boy patates 

  • 1 tatlı kaşığı karabiber 

  • 1 tatlı kaşığı tuz

Harcı için: 

  • 3 adet yumurta 

  • 1/2 su bardağı zeytinyağı 

  • 1 su bardağı süt 

  • 1 su bardağı yoğurt 

  • 1 çay bardağı kaşar peyniri 

  • 3 yemek kaşığı un 

  • 1 çay kaşığı tuz 

  • 1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı 

Patatesleri incecik, yuvarlak dilimler halinde doğrayın. Tüm patatesleri bir kabın içerisine alın ve üzerine tuz ilave edip kırılmamalarına özen göstererek harmanlayın. Oda sıcaklığında suyu çıkana kadar 15 dakika kadar dinlendirin. Patatesleri süzdürün. Üzerine karabiber ilave edip karıştırın. Bir kaba yumurtaları kırın. Üzerine süt, yoğurt, un, zeytinyağı ve kaşar peynirini ilave ederek çırpın. Kalıbınızı yağlayın. Patatesleri bir kat halinde tabanı ve kenarlarını kaplayacak şekilde tek tek dizin. Arasına hazırladığınız karışımın bir kısmını yayın. Ardından bir kat daha çıkın ve yeniden yayın. Bu şekilde patatesler ve harç bitene kadar işleme devam edin. Ardından 180 derecede ısıtılmış fırına kekinizi verin. 30-40 dakika arası patatesler yumuşayana kadar güzelce pişirin. Dinledirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

Çikolata Dolgulu Pişi!

Çikolata Dolgulu Pişi!

Tatlısız yapamadığını biliyoruz!

Malzemeler 

  • 1 ölçü pişi hamuru 

  • 1 kase eritilmiş çikolata

Üzeri için: 

  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri 

Kızartmak için: 

  • 1 su bardağı sıvı yağ

Yapılışı

Hamuru mayalandırın. Mayalandırdıktan sonra cevizden büyük parçalar kopartın. Her bir parçayı avuç içiniz büyüklüğünde açın. İçerisine benmari usulü erittiğiniz çikolatadan sürün. Bohça gibi büzün ve kapatın. Yarım saat tezgâhta dinlendirin. Kızgın yağa atın ve kızarana kadar pişirin. Kâğıt havlu serdiğiniz tabakta yağını çektirin. Hemen servis edin.

Afiyet olsun!

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Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
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