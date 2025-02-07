8 Soruda Hazırlaman Gereken Pratik Kahvaltıyı Buluyoruz!

Bu tava böreği hem pratik hem de çok lezzetli!Malzemeler

4 adet yufka

1 su bardağı süt

2 adet yumurta

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

2 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

1/2 demet kıyılmış maydanoz

2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı

Kullanacağınız tavayı kısık ateşte yanan ocağa koyun ve 1 adet yufkayı, kenarları tavadan dışarıya taşacak şekilde yerleştirin. Geniş bir kasede süt, yumurta, sıvı yağ ve tuzu karıştırın. Geriye kalan 3 adet yufkayı parçalara ayırın ve yufkaları yumurtalı karışıma batırın. Tavanın üzerinde duran yufkanın üzerine parçalara ayırıp yumurtalı harca batırdığınız yufkalardan yayın ve üzerine rendelenmiş beyaz peynir, kıyılmış maydanoz ve rendelenmiş kaşar peyniri ekleyip aynı işlemi iki kere daha tekrarlayın. Kenarlara taşan yufkaları içe doğru katlarken yumurtalı karışımı da kuru olan yufkaların üzerine sürün ve yapışmasını sağlayın. Böreği tamamen kapattıktan sonra tavanın kapağını kapayın ve kısık ile orta arasında olan ateş üzerinde her bir yüzeyini 15'er dakika pişirin.

Afiyet olsun!