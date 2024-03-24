8 Soruda Çocuğun Neden İngilizce Öğrenemediğini Söylüyoruz!

Yeni bir dil öğrenmenin olmazsa olmazı bol pratiktir. Çünkü bu dili öğrenmeye başladığımızda kendi anadilimizdeki farklılıklar süreci zorlaştırır. İngilizceyi de beynimizin bir köşesine yerleştirmek ve günlük hayatımızda kullanmak için de daha çok pratik yapmamız ve bu yeni dile alışmamız gerekiyor. Fakat çocuğunun hem ilgisi yok hem de pratik yapmıyor. Bu yüzden de aslında İngilizceyi pek sevmiyor. Aslında düzenli pratik ile İngilizceye yeniden bir şans vereceğinden ve aşık olacağından eminiz!