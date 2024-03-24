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8 Soruda Çocuğun Neden İngilizce Öğrenemediğini Söylüyoruz!

etiket 8 Soruda Çocuğun Neden İngilizce Öğrenemediğini Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 17:01

Bazen yeni bir dil öğrenmek çok zorlayıcı olabiliyor... Bu testte de çocuğunun neden İngilizce öğrenemediğini söylüyoruz. Hazırsan başlayalım!

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1. Öncelikle çocuğun yabancı dizi ve filmleri nasıl izliyor?

2. Peki İngilizce derslerini seviyor mu?

3. Çocuğun yurt dışında dil okuluna gitmek istiyor mu?

4. İngilizce hariç okulda en sevdiği ders ne?

5. Yeni kelimeler öğrenmek için ne yapıyor?

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6. İngilizce için ek bir şey yapıyor musunuz?

7. Peki çocuğun İngilizce konuşuyor mu?

8. İngilizce hariç başka bir dil öğrenmek istiyor mu?

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Yanlış yöntemler kullanıyor!

Aslında çocuğunun dile olan ilgisi ve sevgisi çok fazla ama çalışırken tam olarak doğru çalışma yöntemlerini kullanmıyor. Dil öğrenmek için doğru yöntemleri kullanmamak da başarısızlığa yol açan önemli faktörlerden biri. Bazı insanlar ezberci yöntemlere başvururken, dilin doğal öğrenme sürecini göz ardı edebilirler. Bu durum, dil öğrenmeyi sıkıcı ve verimsiz hale getirebiliyor. Bu yüzden de aslında basmakalıp öğrenme şekillerine değil de kendine en uygun çalışma ve öğrenme yöntemlerine odaklanması gerekiyor. Dışarıdan aldığı yöntemler onun çalışmasını sekteye uğratabiliyor.

Motivasyon eksikliği var!

Aslında İngilizce öğrenmek istiyor ama kendinde bu motivasyonu bulamıyor. Tabii biraz da çevreden etkileniyor. İngilizce öğrenirken motivasyon oldukça önemli. Kendisine güvenmezse, motive olmazsa çalışmak istemeyebilir ve İngilizceyi de bir kenara atabilir. Yeterli seviyedeki motivasyon, dil öğrenme sürecini de daha hızlandıracağından aslında çok önemli. Bu yüzden de onu motive etmek için İngilizce filmler izleyebilir, yurt dışı gezilerine götürebilir veya yabancı arkadaşlar edinmesini sağlayabilirsin!

Yeterli pratik yapmıyor!

Yeni bir dil öğrenmenin olmazsa olmazı bol pratiktir. Çünkü bu dili öğrenmeye başladığımızda kendi anadilimizdeki farklılıklar süreci zorlaştırır. İngilizceyi de beynimizin bir köşesine yerleştirmek ve günlük hayatımızda kullanmak için de daha çok pratik yapmamız ve bu yeni dile alışmamız gerekiyor. Fakat çocuğunun hem ilgisi yok hem de pratik yapmıyor. Bu yüzden de aslında İngilizceyi pek sevmiyor. Aslında düzenli pratik ile İngilizceye yeniden bir şans vereceğinden ve aşık olacağından eminiz!

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