8 Soruda Çocuğun Neden İngilizce Öğrenemediğini Söylüyoruz!
8 Soruda Çocuğun Neden İngilizce Öğrenemediğini Söylüyoruz!
Bazen yeni bir dil öğrenmek çok zorlayıcı olabiliyor... Bu testte de çocuğunun neden İngilizce öğrenemediğini söylüyoruz. Hazırsan başlayalım!
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1. Öncelikle çocuğun yabancı dizi ve filmleri nasıl izliyor?
2. Peki İngilizce derslerini seviyor mu?
3. Çocuğun yurt dışında dil okuluna gitmek istiyor mu?
4. İngilizce hariç okulda en sevdiği ders ne?
5. Yeni kelimeler öğrenmek için ne yapıyor?
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6. İngilizce için ek bir şey yapıyor musunuz?
7. Peki çocuğun İngilizce konuşuyor mu?
8. İngilizce hariç başka bir dil öğrenmek istiyor mu?
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