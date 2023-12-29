8 Soruda Bu Hayattaki Motivasyonunu Ortaya Çıkarıyoruz!
8 Soruda Bu Hayattaki Motivasyonunu Ortaya Çıkarıyoruz!
Eğer bu testi çözmeye niyetlendiysen hayattaki motivasyonunun ne olduğunu bir de bizden dinlemek istiyorsundur. Doğru yerde olduğunu söylüyor ve seni testi çözmeye davet ediyoruz.
Haydi başlayalım!
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1. Bugün güne nasıl başladın?
2. Peki gün içinde moralin bozuk olduğunda en çok neler yapıyorsun?
3. Sana sihirli bir değnek verseler, hayatında ilk neyi değiştirirdin?
4. Canım sıkıldığında yaptığım ilk şey...
5. Telefonuna hiç beklemediğin bir mesaj geldi ve mesajı okuduğunda çok heyecanlandın diyelim. Bu mesaj nasıl bir şey olurdu?
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6. Bir kitapçıya gittiğini hayal et. Kitapların arasında dolaşıyorsun ve gözüne bir kitap çarptı. O kitabın konusu ne olabilir?
7. Takım çalışmasında nasılsın?
8. Son soruya geldik! Moralin yüksek olduğunda motivasyonunu en çok ne düşürür?
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