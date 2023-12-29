8 Soruda Bu Hayattaki Motivasyonunu Ortaya Çıkarıyoruz!

Senin bu hayattaki motivasyonun partnerin. Hayatına aldığın kişi sana hep destek oluyor ve seni yalnız bırakmıyor. Düştüğünde sana uzanan ellerden biri de partnerinin elleri oluyor. Birbirinize her olayda motivasyon kaynağı olmanız ve sımsıkı kenetlenmeniz sizi siz yapıyor. Hayatında biri yoksa bile sıraladığımız şeyler, hayatına birini aldığın zaman aynen geçerli. Umarız her şey gönlünce olur ve motivasyonunu hep sağlayabileceğin bir hayat yaşarsın! ❤️