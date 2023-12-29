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8 Soruda Bu Hayattaki Motivasyonunu Ortaya Çıkarıyoruz!

etiket 8 Soruda Bu Hayattaki Motivasyonunu Ortaya Çıkarıyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 16:31

Eğer bu testi çözmeye niyetlendiysen hayattaki motivasyonunun ne olduğunu bir de bizden dinlemek istiyorsundur. Doğru yerde olduğunu söylüyor ve seni testi çözmeye davet ediyoruz.

Haydi başlayalım!

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1. Bugün güne nasıl başladın?

2. Peki gün içinde moralin bozuk olduğunda en çok neler yapıyorsun?

3. Sana sihirli bir değnek verseler, hayatında ilk neyi değiştirirdin?

4. Canım sıkıldığında yaptığım ilk şey...

5. Telefonuna hiç beklemediğin bir mesaj geldi ve mesajı okuduğunda çok heyecanlandın diyelim. Bu mesaj nasıl bir şey olurdu?

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6. Bir kitapçıya gittiğini hayal et. Kitapların arasında dolaşıyorsun ve gözüne bir kitap çarptı. O kitabın konusu ne olabilir?

7. Takım çalışmasında nasılsın?

8. Son soruya geldik! Moralin yüksek olduğunda motivasyonunu en çok ne düşürür?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Hayallerin!

Verdiğin cevaplar senin bu hayattaki motivasyonunun hayallerin olduğunu söylüyor! Hayal kurmak, bu hayallere tutunmak ve hayal kurarken bile heyecanlanmak tam senlik şeyler. Seni ayakta tutan şeyler hayallerin, onlara sımsıkı sarıl ve elbet bir gün gerçekleşeceklerini sakın unutma!

Yakın arkadaşların!

Senin motivasyonun yakın arkadaşların. Onlar sana en güzel dileklerde bulunup seni iyi hissettirmek için çabalıyorlar. Birbirinizi hiç yalnız bırakmıyorsunuz ve kendinizi kötü hissettiğiniz an birbirinize tutunuyorsunuz. Yakın arkadaşlıklar güzeldir, hele ki aranızdaki bağ güçlüyse bu arkadaşlıklar çok uzun süreli olabiliyor. Umarız birbirinizi hiç bırakmazsınız!

Partnerin!

Senin bu hayattaki motivasyonun partnerin. Hayatına aldığın kişi sana hep destek oluyor ve seni yalnız bırakmıyor. Düştüğünde sana uzanan ellerden biri de partnerinin elleri oluyor. Birbirinize her olayda motivasyon kaynağı olmanız ve sımsıkı kenetlenmeniz sizi siz yapıyor. Hayatında biri yoksa bile sıraladığımız şeyler, hayatına birini aldığın zaman aynen geçerli. Umarız her şey gönlünce olur ve motivasyonunu hep sağlayabileceğin bir hayat yaşarsın! ❤️

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