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Eşref Rüya Oyuncusu Yeni Adana Dizisine Dahil Oldu

Eşref Rüya Oyuncusu Yeni Adana Dizisine Dahil Oldu

yerli dizi Now TV Eşref Rüya
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
19.10.2026 - 22:09
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Kanal D'de iki sezon boyunca ekran başına kilitlenen izleyicilere veda eden Eşref Rüya'nın sevilen yüzlerinden biri, yeni durağını belirledi. Dizide Deli Gürdal'ın peşini bir türlü bırakmayan avukat Gonca'yı canlandıran Ebru Aytemur, NOW'un merakla beklenen yeni dizisi Adana Ayazı'nın kadrosuna katıldı. Üstelik karşısına çıkacak isimler de hiç yabancı değil. Peki Ebru Aytemur yeni dizide kime hayat verecek?

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Ebru Aytemur, Eşref Rüya'da Deli Gürdal'la yaşadığı inişli çıkışlı aşkla sosyal medyanın gündemindeydi.

Ebru Aytemur, Eşref Rüya'da Deli Gürdal'la yaşadığı inişli çıkışlı aşkla sosyal medyanın gündemindeydi.

Ebru Aytemur'un ekran yolculuğu 2009'da Adanalı dizisiyle başladı. Kanıt, Nizama Adanmış Ruhlar – Ekip 1, Sungurlar ve Beyaz Yalan'ın ardından Bir Zamanlar Çukurova'daki Nihal Çimen rolüyle geniş kitlelerin tanıdığı bir yüz oldu. Fandom ve Hayatımın Şansı ise bu listeye sonradan eklenen yapımlar arasında.

Asıl çıkışını ise Eşref Rüya'da yaptı. Necip Memili'nin canlandırdığı Deli Gürdal'ın çapkınlıklarına rağmen ondan vazgeçemeyen inatçı avukat Gonca, her bölümün ardından sosyal medyada en çok konuşulan karakterlerden biri haline geldi. İkilinin bir barışıp bir ayrıldığı sahneler izleyicinin favorisiydi.

Dizi 10 Haziran'da 47. bölümüyle final yapınca hayranların aklında tek bir soru kaldı: Gonca'yı bundan sonra nerede göreceğiz? Cevap nihayet geldi.

Ebru Aytemur, Adana Ayazı'nda Uğur Güneş'in canlandırdığı Fırat'ın kardeşi Gülten olacak.

Ebru Aytemur, Adana Ayazı'nda Uğur Güneş'in canlandırdığı Fırat'ın kardeşi Gülten olacak.

NTC Medya imzalı Adana Ayazı'nın kadrosu her geçen gün biraz daha büyüyor ve son sürpriz Ebru Aytemur oldu. Oyuncu dizide Gülten karakterine hayat verecek. Gülten, Uğur Güneş'in oynadığı Fırat ile Mustafa Mert Koç'un canlandıracağı Serhat'ın kardeşi. Tesadüfe bakın ki kariyerine Adanalı ile başlayan Aytemur, yıllar sonra yine bir Adana hikâyesiyle ekrana dönüyor.

Dizinin merkezinde Adanalı Gürsoy ailesinin oğlu Fırat var. Sevgilisi Elif'le evlilik hazırlığı yapan Fırat'ın hayatı, Adana'dan gelen tek bir haberle altüst oluyor. Sonrasında ise aileyi sarsan sırlar, çatışmalar ve bitmek bilmeyen güç savaşları başlıyor.

Başrolleri Uğur Güneş ve Ebru Şahin'in paylaştığı dizide, Fırat'ın düşmanı Kadir'e Zembilli'nin Özgür Cem Tuğluk'u hayat verecek. Yönetmen koltuğunda Faruk Teber'in oturduğu projenin setinin ekim sonunda İstanbul'da açılması planlanıyor. Adana Ayazı'nın ne zaman başlayacağına dair resmi bir tarih ise henüz paylaşılmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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