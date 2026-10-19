Eşref Rüya Oyuncusu Yeni Adana Dizisine Dahil Oldu
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Kanal D'de iki sezon boyunca ekran başına kilitlenen izleyicilere veda eden Eşref Rüya'nın sevilen yüzlerinden biri, yeni durağını belirledi. Dizide Deli Gürdal'ın peşini bir türlü bırakmayan avukat Gonca'yı canlandıran Ebru Aytemur, NOW'un merakla beklenen yeni dizisi Adana Ayazı'nın kadrosuna katıldı. Üstelik karşısına çıkacak isimler de hiç yabancı değil. Peki Ebru Aytemur yeni dizide kime hayat verecek?
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Ebru Aytemur, Eşref Rüya'da Deli Gürdal'la yaşadığı inişli çıkışlı aşkla sosyal medyanın gündemindeydi.
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Ebru Aytemur, Adana Ayazı'nda Uğur Güneş'in canlandırdığı Fırat'ın kardeşi Gülten olacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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