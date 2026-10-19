Eşref Rüya Oyuncusu Yeni Adana Dizisine Dahil Oldu

Ebru Aytemur'un ekran yolculuğu 2009'da Adanalı dizisiyle başladı. Kanıt, Nizama Adanmış Ruhlar – Ekip 1, Sungurlar ve Beyaz Yalan'ın ardından Bir Zamanlar Çukurova'daki Nihal Çimen rolüyle geniş kitlelerin tanıdığı bir yüz oldu. Fandom ve Hayatımın Şansı ise bu listeye sonradan eklenen yapımlar arasında.

Asıl çıkışını ise Eşref Rüya'da yaptı. Necip Memili'nin canlandırdığı Deli Gürdal'ın çapkınlıklarına rağmen ondan vazgeçemeyen inatçı avukat Gonca, her bölümün ardından sosyal medyada en çok konuşulan karakterlerden biri haline geldi. İkilinin bir barışıp bir ayrıldığı sahneler izleyicinin favorisiydi.

Dizi 10 Haziran'da 47. bölümüyle final yapınca hayranların aklında tek bir soru kaldı: Gonca'yı bundan sonra nerede göreceğiz? Cevap nihayet geldi.