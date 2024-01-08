8 Ocak 2023 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

8 Ocak Pazartesi yeni yılın yeni haftasında ekranlarda nelerin yer alacağı büyük bir merak konusu. MasterChef Türkiye All Star'ın final yapmasının ardından TV'deki programlar, yayın akışı ve dizilerin yeni bölümlerinin akıbeti araştırılmaya devam ediliyor. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 8 Ocak Pazartesi FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...