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8 Ocak 2023 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

8 Ocak 2023 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
08.01.2024 - 08:20

8 Ocak Pazartesi yeni yılın yeni haftasında ekranlarda nelerin yer alacağı büyük bir merak konusu. MasterChef Türkiye All Star'ın final yapmasının ardından TV'deki programlar, yayın akışı ve dizilerin yeni bölümlerinin akıbeti araştırılmaya devam ediliyor. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 8 Ocak Pazartesi FOX, TV8, TRT1, Show TVStar TVATVKanal D yayın akışı...

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8 Ocak Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

8 Ocak Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

  • 07:05 Elimi Bırakma

  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13:15 Seksenler

  • 15:00 Diriliş Ertuğrul

  • 17:45 Lingo

  • 19:00 Ana Haber

  • 19:55 İddiaların Aksine

  • 20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

8 Ocak Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

8 Ocak Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 09:45 Kızılcık Şerbeti

  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Yerli Sinema En Büyük Şaban

  • 21:45 Yerli Sinema Üç Kağıtçı

  • 23:45 Yerli Sinema Gülen Gözler

8 Ocak Pazartesi ATV Yayın Akışı

8 Ocak Pazartesi ATV Yayın Akışı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

  • 13:00 ATV Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol’da

  • 19:00 ATV Ana Haber

  • 20:00 Safir

8 Ocak Pazartesi FOX Yayın Akışı

8 Ocak Pazartesi FOX Yayın Akışı

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

  • 12:00 Kızıl Goncalar

  • 13:30 En Hamarat Benim

  • 16:15 Kızıl Goncalar

  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

  • 20:00 Kızıl Goncalar

8 Ocak Pazartesi Kanal D Yayın Akışı

8 Ocak Pazartesi Kanal D Yayın Akışı
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8 Ocak Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

8 Ocak Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Kiralık Aşk

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Ana Haber

  • 19:00 Ömer

  • 20:00 Ömer

8 Ocak Pazartesi TV8 Yayın Akışı

8 Ocak Pazartesi TV8 Yayın Akışı

  • 07:15 8’de Sağlık

  • 08:30 Aramızda Kalmasın

  • 11:15 Survivor All Star 2024

  • 12:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 20:00 Survivor All Star 2024

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