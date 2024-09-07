8 Eylül Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün ihmal ettiğin bazı konularla ilgilenmek kaçınılmaz olacak. Sağlığın da bunlardan biri. Bir süredir görmezden geldiğin küçük rahatsızlıklar, dikkat çekecek bir hale gelebilir. Güneş ile Satürn arasındaki karşıtlık, hayatındaki olumsuzlukları güçlendirmeden önce doktor kontrollerini vakit ayırsan iyi edersin. Sağlığın için beslenme, tedavi ve egzersiz süreçlerini dikkatle yönetmelisin. Tam da bu noktada kilo ve bedensel güç de gündeminde yer alabilir. Ruhsal ve bedensel anlamda şifa enerjisiyle buluşmak için harekete geçebilirsin.

Kendin için iyi bir şeyler yapmanın yadsınamaz enerjisiyle, kendini güçlü hissetmeye de hazır olmalısın. Öz güvenin arttıracak ve hayatını kolaylaştıracak bu dönemi dikkatle değerlendirmelisin. Yapacağın bazı değişikliklere uyum sağlamak konusunda zorluk çekersen, özellikle de beslenme konularında yaşadığın sorunlarla mücadele etmek için aile bireylerinden destek alabilirsin. En büyük destek ise partnerinden gelecektir.

Bu arada iş hayatında bazı sorumlulukları üstlenmekten vazgeçebilirsin. Görevlerini yeniden gözden geçirerek, iş yükünü azaltmayı tercih edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...