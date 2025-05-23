22-23 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Sinem Ünsal'ın Cannes Elbisesi Demet Akalın'ın Merceğine de Takıldı!
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Bıyıklı Faruk Sabancı'yı da Görmüş Olduk!
Boran Kuzum'un Cannes Görüntüleri Dillere Fena Düştü!
50. Yaşı Radikal Kararlarla Geldi!
Sıla Türkoğlu Nasıl Keşfedildi?
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Anıl Altan'dan Pelin Akil'e Laf Sokarcasına Yanıt
"Bilgiç Geni" Diye Bir Gerçek Var!
Feyza Civelek Oyuncu Olmasa Astronot Olacakmış!
Arya Bektaş, Mika Raun ve Danla Bilic'i Fena Gömdü
Derin ve Deren Talu'nun Dayı Paylaşımı Olay Oldu
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Rıza Kocaoğlu'nun Ameliyata Alındığı Ortaya Çıktı!
Hadise Çıkışıyla Gündem Olan Nasibe Yılmaz'ı Reynmen Tek Çırpıda Sildi!
Hakan ve Ezgi Ural'ın Boşanma Nedeni Sibel Can Olabilir mi?
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