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22-23 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

22-23 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
24.05.2025 - 00:16

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Sinem Ünsal'ın Cannes Elbisesi Demet Akalın'ın Merceğine de Takıldı!

Sinem Ünsal'ın Cannes Elbisesi Demet Akalın'ın Merceğine de Takıldı!

Cannes Film Festivali'nde bu yıl hepimizi şaşırtarak kırmızı halıda boy gösteren Uzak Şehir dizisinin Alya’sı Sinem Ünsal, tercih ettiği kıyafetle adeta sosyal medyanın diline düştü. Cannes’da verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çeken Ünsal, kombin tercihi nedeniyle kısa sürede eleştiri oklarının hedefi oldu.

Gelen eleştiriler arasında en çok dikkat çekenlerden biri ise ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Akalın, sivri diliyle Sinem Ünsal’ın kıyafetini açıkça eleştirerek bu modaya “kırmızı halıya değil, kına gecesine gider gibi” yorumunu yaptı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bıyıklı Faruk Sabancı'yı da Görmüş Olduk!

Bıyıklı Faruk Sabancı'yı da Görmüş Olduk!

Sabancı ailesinin müzik dünyasındaki başarılı ismi Faruk Sabancı, son dönemde yalnızca projeleriyle değil, özel hayatıyla da sıkça konuşuluyor, biliyorsunuz.

 Güzel oyuncu Esra Bilgiç’le yaşadığı ilişkiyle magazin sayfalarından düşmeyen Sabancı, bu kez yepyeni bir imajla karşımıza çıktı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Boran Kuzum'un Cannes Görüntüleri Dillere Fena Düştü!

Boran Kuzum'un Cannes Görüntüleri Dillere Fena Düştü!

Sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan 78. Cannes Film Festivali bu yıl da görkemli anlara sahne olurken, kırmızı halıda Türk oyuncuların etkisi hissedildi.

Bu isimler arasında öne çıkanlardan biri de Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin dikkat çeken oyuncusu Boran Kuzum'du. Geçtiğimiz günlerde kırmızı halıya geç kalıp Jennifer Lawrence’la aynı kaderi paylaşan Kuzum, bu defa zamanında yetişerek objektiflere poz verdi.

Ancak dakikliği eleştirilerin önüne geçemedi. Kombin tercihi ve pozları sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar oyuncunun tarzını “fazla iddialı” buldu.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

50. Yaşı Radikal Kararlarla Geldi!

50. Yaşı Radikal Kararlarla Geldi!

Ekranlardan bir süredir uzak kalan başarılı oyuncu Ozan Güven, 50. yaşını sade bir kutlamayla yakın dostlarıyla birlikte geride bıraktı. Doğum gününde kendisine hediye edilen 5 gram altını esprili bir dille “Her 10 yıla bir gram düşüyor” notuyla paylaşan Güven, sosyal medyada gülümsetti.

Ancak oyuncunun asıl gündem yaratan hamlesi, teknolojiyle arasına mesafe koyma kararı oldu. 14 Haziran itibarıyla akıllı telefonunu bırakacağını ve sosyal medya hesaplarını devredeceğini açıklayan Güven’in bu kararı, hayranlarını şaşırtırken, dijital detoks konusunu yeniden tartışmaya açtı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sıla Türkoğlu Nasıl Keşfedildi?

Sıla Türkoğlu Nasıl Keşfedildi?

Başarılı oyuncu, ilk kez nasıl keşfedildiğini anlatarak hayranlarını şaşırttı. Türkoğlu, “Aslında oyunculuk planlarım yoktu, ama bir gün bir ajansın dikkatini çektim ve hayatımın akışı değişti” sözleriyle sektöre adım atma hikâyesini paylaştı. Bu içten açıklamalar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

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Anıl Altan'dan Pelin Akil'e Laf Sokarcasına Yanıt

Anıl Altan'dan Pelin Akil'e Laf Sokarcasına Yanıt

Anıl Altan’ın bir takipçisinden gelen “Evlilik nasıl yürür?” sorusuna verdiği yanıt, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncunun verdiği cevap, ilişkilerde samimiyet ve anlayışın önemine vurgu yaparken, satır aralarındaki ifadeler magazin kulislerinde “gizli bir mesaj mı var?” yorumlarına neden oldu.

Altan’ın açıklamaları bir yandan takdir toplarken, bir yandan da çiftin ilişkisinde gerçekten bir kriz olup olmadığı sorularını beraberinde getirdi. Detaylar merak edilirken, gözler şimdi Pelin Akil’in vereceği olası yanıtlara çevrildi.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

"Bilgiç Geni" Diye Bir Gerçek Var!

"Bilgiç Geni" Diye Bir Gerçek Var!

Uzun süredir güzelliğiyle magazin ve sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Esra Bilgiç, özel hayatıyla da sıkça konuşuluyor. Özellikle DJ Faruk Sabancı ile yaşadığı ilişki, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle takip edilirken, çiftin uyumu sık sık beğeni topluyor.

Ancak Esra Bilgiç bu kez sadece kendisiyle değil, kardeşi Ali Bilgiç’in yakışıklılığıyla da gündeme oturdu. Sosyal medyada paylaşılan bazı kareler, Ali Bilgiç’in dikkat çekici görünümüyle takipçilerin merakını artırdı. Bu anlar, Esra Bilgiç’in kardeşinin neden bu kadar konuşulduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Feyza Civelek Oyuncu Olmasa Astronot Olacakmış!

Feyza Civelek Oyuncu Olmasa Astronot Olacakmış!

Kızılcık Şerbeti dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Feyza Civelek, bu kez Show Kuşu programının konuğu oldu. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken genç oyuncu, programa gelen soruları içtenlikle yanıtladı.

Civelek'in uzay hayali ise epey şaşırttı.

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Arya Bektaş, Mika Raun ve Danla Bilic'i Fena Gömdü

Arya Bektaş, Mika Raun ve Danla Bilic'i Fena Gömdü

Danlacast bölümünün ardından Danla Bilic, Mika Raun ve Arya Bektaş arasında gerilim giderek tırmandı. Sosyal medya üzerinden yapılan sert atışmalar ve ortaya atılan iddialar, ortamı iyice karıştırırken takipçiler arasında da büyük bir kutuplaşmaya yol açtı.

Bu gerginliğin ardından Arya Bektaş, düşündüklerini saklamadan dile getirdiği samimi bir video yayınladı. Hem makyaj yaparken hem de içini döken Arya, kim hakkında ne düşündüğünü açık açık ifade etti. Bu paylaşım, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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Derin ve Deren Talu'nun Dayı Paylaşımı Olay Oldu

Derin ve Deren Talu'nun Dayı Paylaşımı Olay Oldu

Günümüzün en çok konuşulan sosyal medya fenomenleri arasında yer alan, Defne Samyeli’nin kızları Derin ve Deren Talu, nam-ı diğer “Talu kardeşler,” paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak, dayılarıyla birlikte çekip paylaştıkları video, sosyal medyada adeta gündem oldu. İkili, eğlenceli anlarıyla takipçilerinin beğenisini toplarken, yine “goygoy tayfası”nın esprili yorumlarına hedef oldu. Talu kardeşler, bu renkli paylaşımlarıyla sosyal medyada dikkat çekmeyi sürdürüyor.

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Rıza Kocaoğlu'nun Ameliyata Alındığı Ortaya Çıktı!

Rıza Kocaoğlu'nun Ameliyata Alındığı Ortaya Çıktı!

Gezi Parkı olaylarına ilişkin devam eden davada, iki ünlü isim yeniden gündeme geldi. Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, menajer Ayşe Barım’ın yargılandığı dosyada tanık olarak ifade vermişti.

Son gelişmelerde, Gezi Parkı sürecine dair davada Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na hapis cezası verildiği açıklandı. Ancak karar duruşmasına katılmayan Kocaoğlu’nun, aynı gün bir ameliyat geçirdiği ortaya çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten oyuncu, operasyonun sebebiyle ilgili ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Hadise Çıkışıyla Gündem Olan Nasibe Yılmaz'ı Reynmen Tek Çırpıda Sildi!

Hadise Çıkışıyla Gündem Olan Nasibe Yılmaz'ı Reynmen Tek Çırpıda Sildi!

Reynmen’in annesi Nasibe Yılmaz’ın, Hadise’nin sahne performanslarını “ahlaksızlık” olarak nitelendirmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Ardından gelen “özür gibi ama değil” açıklamalarıyla tartışmalar daha da alevlenmiş, Hadise’nin doğrudan yanıt vermemesi ise dikkat çekmişti.

Gündemden düşmeyen bu olayda beklenmedik bir çıkış da Reynmen’den geldi. Annesinin açıklamaları hakkında sessizliğini bozan ünlü fenomen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta rest çekti. Reynmen’in, Nasibe Yılmaz’ın sözlerine karşı mesafe koyan ve eleştirel bir ton taşıyan açıklaması, “annesine sert darbe” yorumlarına neden oldu. Bu gelişme, tartışmanın seyrini tamamen değiştirdi.

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Hakan ve Ezgi Ural'ın Boşanma Nedeni Sibel Can Olabilir mi?

Hakan ve Ezgi Ural'ın Boşanma Nedeni Sibel Can Olabilir mi?

Hakan Ural ve Ezgi Can Ural’ın 20 yıllık evliliğinin sona erdiği iddiası magazin gündemini adeta salladı. Bu sürpriz ayrılık iddiasını ortaya atan isim ise televizyon dünyasının tanıdık yüzlerinden Seda Akgül oldu.

Akgül’ün iddialarına göre, boşanmanın perde arkasında kıskançlık krizleri, geçmişte yaşananlara takılıp kalma ve hatta Sibel Can detayı yer alıyor. Bu çarpıcı açıklamalar sonrası kulisler hareketlenirken, Hakan Ural cephesinden henüz net bir açıklama gelmedi.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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