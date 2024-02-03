76 Yaşında Hayata Gözlerini Yuman Rocky Serisinin Unutulmaz Yıldızı Carl Weathers'ın Oynadığı Dizi ve Filmler

IMDb: 4.3

Özet: Şanssız koç Lambeau Fields, üniversiteden bir grup uyumsuzu alıp onları futbol şampiyonasına götürür. Bu süreçte, hayatı boyunca kaybeden bu adam, kendini affettirerek, ailesi ve arkadaşlarıyla ilişkisini kurtararak ve 'takım 'da gerçekten de 'ben' olmadığını keşfederek her şeye rağmen bir kazanan olduğunu keşfeder.

Oyuncular: David Koechner, Robert Ri'chard, Carl Weathers

Yönetmen: Tom Brady