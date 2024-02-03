76 Yaşında Hayata Gözlerini Yuman Rocky Serisinin Unutulmaz Yıldızı Carl Weathers'ın Oynadığı Dizi ve Filmler
76 Yaşında Hayata Gözlerini Yuman Rocky Serisinin Unutulmaz Yıldızı Carl Weathers'ın Oynadığı Dizi ve Filmler
Carl Weathers, 76 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun kalp krizi ya da kalp yetmezliği nedeniyle vefat ettiği düşünülüyor. 'Rocky' serisindeki Apollo Creed rolüyle tanınan Weathers, televizyon ve sinema dünyasında unutulmaz performanslar sergileyerek izleyicileri büyüledi. Biz de sizin için Carl Weathers'ın rol aldığı en iyi dizi ve filmleri listeledik. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Assault on Devil's Island, 1997
19. Hurricane Smith, 1992
18. The Comebacks, 2007
17. Little Nicky, 2000
16. Action Jackson, 1988
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15. The Bermuda Depths, 1978
14. Semi-Tough, 1977
13. Friday Foster, 1975
12. The Defiant Ones, 1986
11. Force 10 from Navarone, 1978
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10. Chicago Justice, 2017
9. Death Hunt, 1981
8. Happy Gilmore, 1996
7. Brothers, 2009
6. Colony, 2016-2018
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5. Close Encounters of the Third Kind, 1977
4. Predator, 1987
3. Rocky, 1976
2. Tour of Duty, 1987-1990
1. The Mandalorian, 2019-
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