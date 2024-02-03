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76 Yaşında Hayata Gözlerini Yuman Rocky Serisinin Unutulmaz Yıldızı Carl Weathers'ın Oynadığı Dizi ve Filmler

76 Yaşında Hayata Gözlerini Yuman Rocky Serisinin Unutulmaz Yıldızı Carl Weathers'ın Oynadığı Dizi ve Filmler

Sinema dizi film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 18:03

Carl Weathers, 76 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun kalp krizi ya da kalp yetmezliği nedeniyle vefat ettiği düşünülüyor. 'Rocky' serisindeki Apollo Creed rolüyle tanınan Weathers, televizyon ve sinema dünyasında unutulmaz performanslar sergileyerek izleyicileri büyüledi. Biz de sizin için Carl Weathers'ın rol aldığı en iyi dizi ve filmleri listeledik. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Assault on Devil's Island, 1997

20. Assault on Devil's Island, 1997

IMDb: 4.0 

Özet: Mike McBride'ın adamlarından biri, uyuşturucu baronu Carlos Gallindo'nun iadesi karşılığında bir grup jimnastikçiyi rehin alarak Şeytan Adası'na götürdüğünde, SEAL'ler şimdiye kadarki en tehlikeli görevleriyle karşı karşıya kalırlar. 

Oyuncular: Hulk Hogan, Carl Weathers, Shannon Tweed 

Yönetmen: Jon Cassar

19. Hurricane Smith, 1992

19. Hurricane Smith, 1992

IMDb: 4.3 

Özet: Teksaslı bir petrol sahası işçisi, kayıp kız kardeşini aramak için Avustralya'ya gider ve arayışı onu şiddetli bir uyuşturucu kaçakçılığı çetesine bulaştırır.

Oyuncular: Carl Weathers, Jürgen Prochnow, Cassandra Delaney 

Yönetmen: Colin Budds

18. The Comebacks, 2007

18. The Comebacks, 2007

IMDb: 4.3 

Özet: Şanssız koç Lambeau Fields, üniversiteden bir grup uyumsuzu alıp onları futbol şampiyonasına götürür. Bu süreçte, hayatı boyunca kaybeden bu adam, kendini affettirerek, ailesi ve arkadaşlarıyla ilişkisini kurtararak ve 'takım 'da gerçekten de 'ben' olmadığını keşfederek her şeye rağmen bir kazanan olduğunu keşfeder. 

Oyuncular: David Koechner, Robert Ri'chard, Carl Weathers 

Yönetmen: Tom Brady

17. Little Nicky, 2000

17. Little Nicky, 2000

IMDb: 5.3 

Özet: Şeytanın başına buyruk oğlu ve yaptığı yaramazlıklar... Anneniz melek, babanız da şeytansa hayat gerçekten de son derece karmaşık olabilir. Şirin mi şirin küçük Nicky için durum çok daha beter. İki şeytan ağabeyi Adrian ve Cassius cehennemden kaçtılar ve dünyada dehşet saçmaya hazırlanıyorlar. Küçük Nicky şimdi ağabeylerini durdurup tüm insanlığı korumak zorundadır. 

Oyuncular: Adam Sandler, Patricia Arquette, Harvey Keitel 

Yönetmen: Steven Brill

16. Action Jackson, 1988

16. Action Jackson, 1988

IMDb: 5.5 

Özet: Jericho 'Action' Jackson, cinsel şiddet uygulayan sosyopat Sean Dellaplane'in neredeyse kolunu kopardığı için rütbesi teğmenlikten indirilmiş bir Detroit polis çavuşudur.

Oyuncular: Carl Weathers, Craig T. Nelson, Vanity 

Yönetmen: Craig R. Baxley

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15. The Bermuda Depths, 1978

15. The Bermuda Depths, 1978

IMDb: 5.6 

Özet: Derinlerin gizemlerinin peşindeki bilim insanları, ölümden dönmüş gibi görünen güzel bir kız ve ölümcül Bermuda Şeytan Üçgeni'nde yaşayan tarih öncesi bir deniz yaratığı tarafından tehdit edilmektedir. 

Oyuncular: Leigh McCloskey, Carl Weathers, Connie Sellecca 

Yönetmen: Tsugunobu Kotani

14. Semi-Tough, 1977

14. Semi-Tough, 1977

IMDb: 5.9 

Özet: Profesyonel futbol oyuncuları Billy Puckett ve Marvin 'Shake' Tiller, saha içinde ve dışında iyi çocuklar ve en iyi arkadaşlardır. Küçük bir rekabetten başka bir şeyden hoşlanmazlar, özellikle de takım sahibinin kızı Barbara Jane söz konusu olduğunda.

Oyuncular: Burt Reynolds, Kris Kristofferson, Jill Clayburgh 

Yönetmen: Michael Ritchie

13. Friday Foster, 1975

13. Friday Foster, 1975

IMDb: 6.0 

Özet: Bir dergi fotoğrafçısı olan Friday Foster, Amerika'nın en zengin siyah adamı Blake Tarr'ın gelişini fotoğraflamak için Los Angeles Uluslararası Havaalanı'na gider. Üç adam Tarr'a suikast girişiminde bulunur. Foster arbedenin fotoğraflarını çeker ve çocukluk arkadaşının, bir ABD senatörünün ve 'Kara Dul' adı verilen karanlık bir planın cinayetini içeren bir komplo ağının içine düşer. 

Oyuncular: Pam Grier, Yaphet Kotto, Godfrey Cambridge 

Yönetmen: Arthur Marks

12. The Defiant Ones, 1986

12. The Defiant Ones, 1986

IMDb: 6.1 

Özet: Monroe ve 'Joker' Johnson birbirlerinden nefret eden iki mahkûmdur. Ancak hapishane nakil araçları kaza yaptıktan sonra birbirlerine zincirlenerek kaçmayı başarırlar. 

Oyuncular: Robert Urich, Carl Weathers, Ed Lauter 

Yönetmen: David Lowell Rich

11. Force 10 from Navarone, 1978

11. Force 10 from Navarone, 1978

IMDb: 6.4 

Özet: Mallory ve Miller geri dönüyor. Navarone'dan hayatta kalanlar başında Albay Barnsby'nin olduğu Force 10 birimiyle birlikte görevlendirilirler. Ancak Force 10'un ayrı bir görevi vardır ve diğerleri bunu bilmemektedir. 

Oyuncular: Harrison Ford, Robert Shaw, Edward Fox 

Yönetmen: Guy Hamilton

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10. Chicago Justice, 2017

10. Chicago Justice, 2017

IMDb: 6.8 

Özet: Chicago P.D.’nin spin-off’u olarak Dick Wolf tarafından hazırlanan dizi, savcılığın Chicago’da yaşanan suçları ve adaletsizlikleri araştırmasını konu alıyor. 'Chicago Justice' devletin savcı, avukat ve müfettişlerinden oluşan ve korkusuzca adaleti sağlamak için çalışan bir ekibi merkezine almaktadır. 

Oyuncular: Philip Winchester, Jon Seda, Joelle Carter 

Yaratıcılar: Michael Brandt, Derek Haas, Matt Olmstead

9. Death Hunt, 1981

9. Death Hunt, 1981

IMDb: 6.9 

Özet: Yukon Bölgesi, Kanada, Kasım 1931. Dağlarda yalnız yaşayan bir tuzakçı olan Albert Johnson, vahşi bir köpek dövüşünden sonra neredeyse ölmek üzere olan bir köpeği satın alır, bu iyilik başını belaya sokacaktır. 

Oyuncular: Charles Bronson, Lee Marvin, Andrew Stevens 

Yönetmen: Peter R. Hunt

8. Happy Gilmore, 1996

8. Happy Gilmore, 1996

IMDb: 7.0 

Özet: Adam Sandler bu eğlenceli komedide sizi kahkahadan kırıp geçirecek. Happy, sonradan golf oyuncusu olan kaba bir hokey oyuncusudur. Golf sahasında yaptığı soytarılıklarla medyada sansasyon yaratmaya başlar ve bu ağırbaşlı sporu çılgın bir spor haline getirir. 

Oyuncular: Adam Sandler, Christopher McDonald, Julie Bowen 

Yönetmen: Dennis Dugan

7. Brothers, 2009

7. Brothers, 2009

IMDb: 7.1 

Özet: Sam Cahill, Afganistan dağlarında terörle savaşmak üzere gönderilmiş bir Amerikan askeridir. Eşi Grace ve çocuklarının yanına erkek kardeşi Tommy taşınır. Tommy kardeşinin ailesini korumak için onların yanındadır, oysa değişken karakteri ve tuhaf alışkanlıkları aile içinde sorun yaratır. Zaman geçtikçe Tommy ve Grace birbirlerini daha iyi anlamaya ve birbirlerinden hoşlanmaya başlarlar. Sam'in Afganistan'da yaşadığı travmalarla birlikte eve dönmesi ise bütün dengeleri değişecektir. 

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Natalie Portman, Tobey Maguire 

Yönetmen: Jim Sheridan

6. Colony, 2016-2018

6. Colony, 2016-2018

IMDb: 7.3 

Özet: Yakın gelecekte geçecek ve uzaylı saldırısına karşı işgal altında olan Los Angeles’ı mesken tutan dizide Holloway; şehirde büyüyen direniş hareketi sonucu işgal hükümetiyle iş birliği yapmak zorunda kalan, Will Bowman isimli eski bir FBI ajanına hayat veriyor.

Oyuncular: Josh Holloway, Sarah Wayne Callies, Peter Jacobson 

Yaratıcılar: Ryan J. Condal, Carlton Cuse

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5. Close Encounters of the Third Kind, 1977

5. Close Encounters of the Third Kind, 1977

IMDb: 7.6 

Özet: Indiana'lı bir elektrik teknisyeni olan Roy'un sessiz ve sıradan günlük yaşamı, bir UFO ile karşılaşmasının ardından altüst olur. Muhteşem bir şeyin gerçekleşmek üzere olduğu hissini içinden bir türlü atamayan Roy, takıntılı bir şekilde yaşadığı deneyimin ne anlama geldiğine dair cevap aramaya başlar. 

Oyuncular: Richard Dreyfuss, François Truffaut, Teri Garr 

Yönetmen: Steven Spielberg

4. Predator, 1987

4. Predator, 1987

IMDb: 7.8 

Özet: Dutch ve komandoları CIA tarafından Güney Amerika ormanlarında esir tutulan havacıyı bulup getirmekle görevlendirilirler. Görev başarılı olur ama dönüş yolunda gizemli bir yaratığın onları izlediğini fark ederler. Ölüm artık onlara çok yakındır. 

Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, Kevin Peter Hall 

Yönetmen: John McTiernan

3. Rocky, 1976

3. Rocky, 1976

IMDb: 8.1 

Özet: Dünya Ağır Sıklet şampiyonu Apollo Creed’in Philadelphia’da yapacağı unvan maçındaki rakibi maç gününe beş hafta kala sakatlanır. Creed kendisine rakip olarak Philadelphia’da yaşayan adı duyulmamış, yoksul ve kimsesiz bir boksör olan “İtalyan Aygırı” Rocky Balboa’yı seçer. Rocky yerel bir mafya babası için borç tahsildarı olarak çalışmakta ve boksör olarak adını duyurmaya çalışmaktadır. Rocky artık yılın en önemli maçının aktörlerinden biridir. Creed bu maçı çok kolay kazanacağını düşünürken, Rocky’nin bu zorlu hazırlanma sürecinde en büyük yardımcısı antrenörü Mickey ve büyük aşkı Adrian olacaktır. 

Oyuncular: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young 

Yönetmen: John G. Avildsen

2. Tour of Duty, 1987-1990

2. Tour of Duty, 1987-1990

IMDb: 8.3 

Özet: Vietnam Savaşı sırasında sahada görev yapan bir Amerikan Ordusu müfrezesinin denemeleridir. 3 sezon süren dizinin toplamda 58 bölümü bulunmaktadır.

Oyuncular: Terence Knox, Stephen Caffrey, Tony Becker 

Yaratıcılar: L. Travis Clark, Steve Duncan

1. The Mandalorian, 2019-

1. The Mandalorian, 2019-

IMDb: 8.7 

Özet: Yıldız Savaşları evreninde geçen dizi, Jedi'ın Dönüşü döneminden beş yıl sonra başlar ve Yeni Cumhuriyet'in ulaşamayacağı yerlerde bir Mandalorlu ödül avcısını izler. İmparatorluk'un çöküşünden sonra yalnız bir Mandalorian, öksüzü Grogu'yla beraber kanunsuz galakside dikkatle yol alır. 

Oyuncular: Pedro Pascal, Chris Bartlett, Katee Sackhoff 

Yaratıcı: Jon Favreau

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