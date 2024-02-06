7 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün gündeminde kişisel gelişim ve öğrenme konuları yer alabilir. Ruhsal denge açısından önemli bir döneme işaret eden Mars Neptün altmışlık açısında gelişime açık olmalısın. Kendi iç dünyana daha fazla odaklanabilir ve duygusal dengeyi sağlamak için meditasyona zaman ayırabilirsin. Psikoloji, sosyoloji ve felsefe gibi konularda araştırma yapabilirsin. Hayata farklı bir pencereden bakmak isteyen bir ruh hali ve arayış içerisine girebilir.

Venüs'ün Uranüs ile üçgen açısının da desteklediği değişimin heyecanı hayatının her alanında hissedebilir. Yoğun olarak ilişkilerini ve sosyal yaşantını düzene sokmaya odaklanabilirsin. Çocuklar ve kardeşlik bağları ön planda olurken, romantik ilişkinde yeni bir döneme de başlayabilirsin. Bu yüzden aşk hayatında motton: 'Ya hep ya hiç' olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...