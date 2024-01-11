Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
7 Farklı Dilde Nil Anka Atarı Yaparak Konuyu Küreselleştiren Erasmus Öğrencileri

7 Farklı Dilde Nil Anka Atarı Yaparak Konuyu Küreselleştiren Erasmus Öğrencileri

Croft
Croft - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 10:59

Yıllar öncesinden çıkıp gelerek yeniden gündemimize oturan ve şimdiden bir kalıp halini alan efsanevi Nil Anka atarını kendi dillerinde yorumlayan Erasmus öğrencileri konuya enternasyonel bir boyut kattı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yıllar öncesinden çıkıp gelen bir atar hepimizin diline pelesenk oldu desek yeridir.

Yıllar öncesinden çıkıp gelen bir atar hepimizin diline pelesenk oldu desek yeridir.

Nil Anka ve İdil Naz Kaluç arasında yaşanan bu hayli enteresan tartışma şimdilerde TikTok başta olmak üzere neredeyse tüm sosyal medyanın diline pelesenk olmuş durumda.

Nil Anka veya gerçek adıyla Ümmü Gülsüm'lerini bulan Twitter kullanıcıları da boş durmamıştı hatırlarsanız. 👇

Ve nihayetinde Nil Anka'nın ünü ülkemiz sınırlarını da aştı. Erasmus'taki bir Türk öğrenci arkadaşlarına 7 dilde Nil Anka atarı yaptırınca ortaya bu görüntüler çıktı. 👇

Videonun internette viral olmasının ardından ise ortalık coştu!

Videonun internette viral olmasının ardından ise ortalık coştu!
twitter.com

Portekizli öğrencinin performansı pek de beğenilmezken...

Portekizli öğrencinin performansı pek de beğenilmezken...
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Fransa ise Malta ile birlikte bizden geçer notu kapmayı başardı.

Fransa ise Malta ile birlikte bizden geçer notu kapmayı başardı.
twitter.com

Yunan öğrenci ise "araya başka konu girmiş olabilir mi" dedirtecek kadar uzun bir atarla videoya dahil oldu.

Yunan öğrenci ise "araya başka konu girmiş olabilir mi" dedirtecek kadar uzun bir atarla videoya dahil oldu.
twitter.com

Peki sizin favori Nil Anka atarınız hangi dilde?

Peki sizin favori Nil Anka atarınız hangi dilde?

Buyurun yorumlara!

Buyurun yorumlara!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?