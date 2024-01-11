7 Farklı Dilde Nil Anka Atarı Yaparak Konuyu Küreselleştiren Erasmus Öğrencileri
7 Farklı Dilde Nil Anka Atarı Yaparak Konuyu Küreselleştiren Erasmus Öğrencileri
Yıllar öncesinden çıkıp gelerek yeniden gündemimize oturan ve şimdiden bir kalıp halini alan efsanevi Nil Anka atarını kendi dillerinde yorumlayan Erasmus öğrencileri konuya enternasyonel bir boyut kattı.
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Yıllar öncesinden çıkıp gelen bir atar hepimizin diline pelesenk oldu desek yeridir.
Ve nihayetinde Nil Anka'nın ünü ülkemiz sınırlarını da aştı. Erasmus'taki bir Türk öğrenci arkadaşlarına 7 dilde Nil Anka atarı yaptırınca ortaya bu görüntüler çıktı. 👇
Videonun internette viral olmasının ardından ise ortalık coştu!
Portekizli öğrencinin performansı pek de beğenilmezken...
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Fransa ise Malta ile birlikte bizden geçer notu kapmayı başardı.
Yunan öğrenci ise "araya başka konu girmiş olabilir mi" dedirtecek kadar uzun bir atarla videoya dahil oldu.
Peki sizin favori Nil Anka atarınız hangi dilde?
Buyurun yorumlara!
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