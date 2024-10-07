7 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
7 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizide Narkotik başkomiseri "Suna" karakterini canlandıran Mine Tugay, son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine dizideki unutulmaz sahnesi ile tepki verdi.
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2. Milyonların yüreğini yakan Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner cinayetleri ardından paylaşım yapan isimlerden biri de OnlyFans fenomeni Merve Taşkın oldu. Özellikle kadınların biraz daha rahat bir hayat sürmeleri için para kazanmaları gerektiğini savunan fenomenin sözleri kısa sürede gündem yarattı.
3. Söylemezsem Olmaz adlı magazin ekibi, geçtiğimiz günlerde evinin kapılarını ilk kez açan Serenay Sarıkaya'yı hedef aldı. Sunuculardan Bilal Özcan'ın ünlü oyuncunun yatak odası hakkında bel altı sözleri yine sabırları taşırdı.
4. Katil Semih Çelik'in hayatlarının baharındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katletmesinin ardından öfkesi dinmeyen isimlerden biri de Ece Seçkin oldu. 'İncel' konusuna değinen ünlü şarkıcı bu kişilerin Fight Club ve Matrix gibi kült filmleri benimsediğini belirterek "Yine yapacaklar!" dedi.
5. İbrahim Selim, Serbest Vuruş'un yeni sezonunu Türkiye'de kadınların yaşadığı zulme dikkat çektiği bir videoyla duyurdu. Selim'in yaklaşımı ayakta alkışlandı!
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6. Semih Çelik isimli katilin Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i canice hayattan koparmasının ardından Discord panellerinde yapılan konuşmalar dikkat çekmeye başladı. Deha Tuzcu olayının patlamasıyla, okların çevrildiği "yakın arkadaşı" rapçi Berkcan Güven sosyal medyada büyük linç yemişti. Berkcan Güven, telefonuna ölüm tehdidi içeren mesajlar geldiğini duyurup isyan etti.
7. Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in canice katledilmesinin ardından herhangi bir paylaşımda bulunmayan ünlü isimler arasında yer yer alan Serenay Sarıkaya'dan beklenen tepki Magazin Burada muhabirlerine verdiği röportajla geldi. Bireysel paylaşımlarının çözüm olmayacağını vurgulayan Sarıkaya, "artık bir şeyler yapılması lazım" yorumunda bulundu.
8. Afra Saraçoğlu, yoğun dizi temposuna Symi Adası'nda bir duraklama molası verdi. Güzel oyuncu, gittiği tatilden anılarını sosyal medya hesabından paylaşarak büyük beğeni topladı.
9. Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Şevval Sam, canice hayattan koparılan Ayşenur, İkbal ve nicelerinin kadın cinayetleri hakkında yorum yapmayı reddetti.
10. Kadın cinayetlerine tepkisini tüm biletleri tükenen konserlerini iptal ederek gösteren Blok3'ün anlamlı açıklaması sosyal medya kullanıcılarının tüylerini diken diken etti.
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11. Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, ülkemizde yaşanan dehşet verici kadın cinayetleri hakkında sert konuştu. Birsel, bu konuyu bir güvenlik problemi olarak ele aldı.
12. Melis İşiten'le Zaten Şov programına konuk olan Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı sorusunu fena tiye aldı.
13. Sosyetenin meşhur ismi Dila Tarkan, eşi Dağhan Doğruer hikayesinde paylaşsın diye hazırladığı "doğum günü" pozunu yanlışlıkla kendi hesabından paylaştı! Sosyal medya kullanıcılarının durumu fark ettiğini idrak eden Tarkan, çevir kazı yanmasın taktiği uyguladı!
14. Murat Övüç, katıldığı bir davette İkinci Sayfa Magazin'e röportaj verdi. Övüç'ün Bülent Ersoy açıklaması ise oldukça dikkat çekiciydi.
15. Geçtiğimiz nisan ayında o dönemki sevgilisi Sayna Soleimanpour'un sergisi için verdiği pozlarla tepki çeken, Semih Çelik cinayetlerinin ardından da tüm gözlerin çevrildiği Uraz Kaygılaroğlu, konuyla ilgili ilk kez Nevşin Mengü'ye konuştu.
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