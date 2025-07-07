7-14 Temmuz 2025 Haftalık Burç Yorumları
7-14 Temmuz 2025 haftası gökyüzü gerçekten büyük değişimlere işaret ediyor! Uranüs'ün İkizler burcuna geçişi, devrimlerin, beklenmedik sürprizlerin ve özgürleşmenin kapısını aralıyor.
Bu enerjiyle:
İlişkilerinizde ani farkındalıklar ve değişimler olabilir. Kalbinizde taşıdığınız iyilik veya gölgeler, karşılık bulacak.
Kariyerinizde yeni fırsatlar ve beklenmedik yön değişiklikleri yaşanabilir.
Ortaklıklarınız, iş birliği ve seçimleriniz daha kritik hale gelecek.
Bu hafta adeta 'köprüden önceki son çıkış' gibi; yani geçmişten gelen kalıpları bırakmak, hayatınızda radikal bir yenilenmeye kapı açmak için kritik bir zaman.
Dikkat ve cesaretle hareket etmek, kalbinizle uyumlu seçimler yapmak önemli. Bu hafta, ruhunuzun derinliklerinde ne varsa onu görün, kabul edin ve gereksiz yüklerden kurtulun. Çünkü evren, bu dönemde sizin gerçekliğinizle yüzleşmenizi istiyor - iyisiyle kötüsüyle.
Hazır mısınız? Yeni başlangıçlar ve özgürleşme için kapılar sonuna kadar açılıyor!
Koç Burcu – 7-14 Temmuz 2025 Astroloji Yorumu
🐂 Boğa Burcu – 7-14 Temmuz 2025 Astroloji Yorumu
✨ İkizler Burcu – 7-14 Temmuz 2025 Astroloji Yorumu
🦀 Yengeç Burcu – 7–14 Temmuz 2025 Astroloji Yorumu ✨
🦁 Aslan Burcu – 7-14 Temmuz 2025 Astroloji Yorumu
🌾 Başak Burcu – 7-14 Temmuz 2025 Astroloji Yorumu
⚖️ Terazi Burcu – 7-14 Temmuz 2025 Astroloji Yorumu
🦂 Akrep Burcu – 7-14 Temmuz 2025 Astroloji Yorumu
🎯 Yay Burcu – 7-14 Temmuz 2025 Astroloji Yorumu
🐐 Oğlak Burcu – 7-14 Temmuz 2025 Astroloji Yorumu
♒ Kova Burcu – 7-14 Temmuz 2025 Astroloji Yorumu
♓ Balık Burcu – 7-14 Temmuz 2025 Astroloji Yorumu
Ruhsal Mesaj
“Değişimi kucaklıyor, yeni temeller inşa ediyorum.
Hayallerimi ve değerlerimi netleştiriyor, güvenle adım atıyorum.”
Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.
AstrodehA
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