7-14 Temmuz 2025 Haftalık Burç Yorumları

Büyük Zihinsel Değişim ve Karmik Dönemeç

7 Temmuz’da Uranüs, İkizler burcuna geçiyor ve bu da senin için yepyeni bir dönemin başlangıcı demek. Son yıllarda para, değerler ve özsaygı konusunda öğrendiklerini şimdi hayata geçirmek için harika bir fırsat kapında. Artık sadece maddi değil, zihinsel ve iletişimsel beceriler de ön planda olacak.

Uranüs, günlük rutinlerini, zihin yapını ve iletişimlerini kökten değiştirecek. Bu süreçte yenilikçi, cesur ve sıradışı çözümler üretmen istenecek. Hızlı sonuçlar gelmeyebilir ama zihinsel esnekliğin artacak, öğrenme isteğin büyüyecek ve yeni güçlü bağlantılar kuracaksın. Eğitimler, sözleşmeler, dijital projeler ve hatta yeni bir dil öğrenmek tam Uranüs enerjisinin desteğinde.

🌕 10 Temmuz Oğlak Dolunayı – Karmanın Tokadı mı, İlahi Yükseliş mi?

Oğlak burcundaki bu Dolunay, kariyer, statü ve sorumluluk alanlarında güçlü bir kontrol ve test noktası. Satürn’ün Koç burcundaki etkisiyle özellikle kariyer ve hedeflerinde önemli farkındalıklar yaşayabilirsin. Dış sistemlere güvenmek yerine, iç disiplin ve liderlik gücünü ön plana çıkarma zamanı.

Bu Dolunay seni aşırı çalışmaya ve mükemmeliyet tuzağına çekebilir; ama asıl mesaj çok daha derin:

Olgunlaş, anlamlı çalış, gücünü başkalarıyla paylaş.

📅 Hafta Özeti

Uranüs İkizler’de: Yeni düşünce yapıları, ani farkındalıklar ve zihinsel devrim.

Oğlak Dolunayı: Köklenme, kariyeri ciddiye alma ve liderlik gücünü benimseme.

Kritik Tavsiye: Koşma, yerleş; çaba yerine vizyon koy ve inşa etmeye başla.

🧘 Koç için Ruhsal Görev

Geçmişte öğrendiklerini yenilikçi şekilde uygulamak.

Kendi değerini bilmek ve ona göre hareket etmek.

Hırslı olmanın yanında bilgece ilerleyen bir lider olmak.

Şimdi ateşli Koç, hem zihinsel hem ruhsal olarak inşa sürecindesin. Geleceği beklemek yerine, sen geleceği şekillendiriyorsun! 🚀🔥