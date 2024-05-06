6 Mayıs Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
6 Mayıs Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 6 Mayıs Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Fenerbahçe'nin mağlubiyetine yükselen koyu Galatasaraylı Bartu Küçükçağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı kutlama paylaşımında koyu Fenerbahçeli Gökhan Özoğuz'a taş attı!
Yeğenini belediyenin şirketine başkan atayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, atama kararını geri aldı. Gazeteci İsmail Saymaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'in tartışmalı atama kararını geri aldığını duyurdu. Saymaz, 'Tartışmalara mahal vermemek” adına vazgeçtiklerini ifade etti” dedi.
Pazartesi günü Twitter'da etkileşime doyan, herkesi güldüren paylaşımlar nelermiş?
Günlerimizi İlhan Cavcav gibi wonder kid peşinde harcadığımız, cep harçlığı kadar bütçemizle takımımızı amatör kümeden toplayıp lig atlatmaya uğraştığımız ve tüm bunları yaparken de bir gram pişmanlık duymadığımız Football Manager 2024 hakkında yapılmış en komik yorumları sizin için derledik!
Son dönemlerde YouTube kanalına çektiği vloglarla gündeme gelen Süperstarımız Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, yıllardır merak edilen 'rekabet' sorusuna cevap verdi!
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Diziye girdiği günden beri ortalığı karıştıran Görkem, en kötü gelin olma özelliğini Ferhunde'nin elinden alacak gibi görünüyor. Ancak Görkem'i canlandıran Özge Özacar'ın sözleşmesi sezon sonuna kadardı. Birsen Altuntaş, oyuncunun gelecek sezonla ilgili durumuyla ilgili bir gelişme olduğunu dile getirdi.
Avrupa'da kaç tane ülke olduğunu biliyor musunuz? Bildiğiniz o sayıya yeni bir tanesini daha eklemeye hazır olun. Hırvatistan ve Sırbistan arasında, ülkelerin daha önce yerleşim kurmadığı bölgede Verdis Cumhuriyeti kuruluyor. Daha doğrusu, 2019 yılında kurulmuş bile!
Genç kızlar babalarına ilişkilerini açıklarken sancılı süreçleren geçebilir. Özellikle Türk kültüründe babalarımız, erkek arkadaş kavramına pek sıcak bakmazken bazı itiraf anları ise yüzümüzü güldürebilir. Babasına 4 yıllık ilişkisini açıklayıp kayda almak isteyen bir sosyal medya kullanıcısının aldığı tepki de beklenmedik ve gülümseten bir sonuca bağlandı. Genç kızın erkek arkadaş açıklaması sonucu karşılaştığı sürpriz sosyal medyada gülümsemeyle karşılandı.
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Beğenilerek izlenen dizinin sezon finali tarihi belli oldu.
Yeşil pasaport, çoğumuzun kullandığı bordo pasaportun aksine 5 yıllık geçerlilik süresi ile vize sorununu ortadan kaldıran bir pasaport türü… Eğer yeşil pasaportunuz varsa çoğu ülkeyi daha kolay ziyaret edebiliyorsunuz. Tabii bordo pasaporta göre artısı fazla olunca herkese verilmiyor yeşil pasaport. Gelin yeşil pasaport nedir, kimler alabilir ve yararlanabilir, şartları ve yeşil pasaportunuzla gidebileceğiniz yerleri birlikte öğrenelim.
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Son konserinden pozlarını paylaşan Hadise'nin Murda'yla samimi fotoğrafları ortalığı yeniden ayağa kaldırdı! İkilinin arasındaki enerjiye yükselen sosyal medya kullanıcıları konuyu yeniden ikilinin arasındaki aşk ihtimaline bağladı.
Türkiye'nin en popüler YouTuber'larından olan Ruhi Çenet, geçtiğimiz günlerde iki kez YouTube hesabını çaldırmıştı. Kanalını geri almayı başaran Ruhi Çenet'in kanalı üçüncü kez çalındı.
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