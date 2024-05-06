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Yeğenini Yönetim Kurulu Başkanı Olarak Atayan Bursa BŞB Başkanı Mustafa Bozbey Geri Adım Attı

Yeğenini Yönetim Kurulu Başkanı Olarak Atayan Bursa BŞB Başkanı Mustafa Bozbey Geri Adım Attı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
07.05.2024 - 00:02

Yeğenini belediyenin şirketine başkan atayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, atama kararını geri aldı. Gazeteci İsmail Saymaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'in tartışmalı atama kararını geri aldığını duyurdu. Saymaz, 'Tartışmalara mahal vermemek” adına vazgeçtiklerini ifade etti” dedi. 

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31 Mart yerel seçimlerinde yönetimi AK Parti’den CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki bir atama sosyal medyada gündem oldu.

31 Mart yerel seçimlerinde yönetimi AK Parti’den CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki bir atama sosyal medyada gündem oldu.
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atadığı ortaya çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atadığı ortaya çıktı.
onedio.com

Furkan Bozbey, sosyal medya hesabından kendisinin de bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak altına "BURKENT yönetimi Bursa'mıza hayırlı olsun" diye yazdı. Furkan Bozbey daha sonra profiline 'BURKENT Yönetim Kurulu Başkanı' unvanını ekledi; ancak tepkilerden sonra bunu sildi.

Furkan Bozbey, sosyal medya hesabından kendisinin de bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak altına "BURKENT yönetimi Bursa'mıza hayırlı olsun" diye yazdı. Furkan Bozbey daha sonra profiline 'BURKENT Yönetim Kurulu Başkanı' unvanını ekledi; ancak tepkilerden sonra bunu sildi.
onedio.com

Tepki çeken atama sonrasında konuya ilişkin Sözcü’ye açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey şunları söyledi:

Tepki çeken atama sonrasında konuya ilişkin Sözcü’ye açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey şunları söyledi:
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'Bu şirketler hakikaten sıkıntıların olduğu şirketler. Furkan Bozbey’in, yeğenimin soyadından kaynaklı sorun çıkıyor.

 İTÜ mimarlık mezunu genç biri. Bu işi bilen, şirketleri denetlerken güveneceğimiz biri.

 Zaten bu insanlardan oluşturuyoruz yönetimleri.  Bu şirketlerin incelenmesi lazım, onun için de güvendiğimiz insanlar olması lazım.

Soyisminin Bozbey olması, bu gençlerin orada değerlendirilmesinin önüne geçmemeli. Yeter ki liyakati olsun. Furkan Bozbey benim kardeşimin oğlu.

 4-5 yıldır mimarlık yapıyor. 27-28 yaşında. Genç biri. Bir de gençleri siyasete kazandırmamız lazım. Daha işlemler dahi bitmedi. Bunun tartışılmaya açılmasını, gündem olmasını maksatlı buluyorum. İnsan üzülüyor. Bu gençler hiç mi çalışmayacak?”

Yeğenini belediyenin şirketine başkan atayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, atama kararını geri aldı. Gazeteci İsmail Saymaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'in tartışmalı atama kararını geri aldığını duyurdu. Saymaz, "Tartışmalara mahal vermemek” adına vazgeçtiklerini ifade etti” dedi.

Yeğenini belediyenin şirketine başkan atayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, atama kararını geri aldı. Gazeteci İsmail Saymaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'in tartışmalı atama kararını geri aldığını duyurdu. Saymaz, "Tartışmalara mahal vermemek” adına vazgeçtiklerini ifade etti” dedi.
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