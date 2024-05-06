Yeğenini Yönetim Kurulu Başkanı Olarak Atayan Bursa BŞB Başkanı Mustafa Bozbey Geri Adım Attı

'Bu şirketler hakikaten sıkıntıların olduğu şirketler. Furkan Bozbey’in, yeğenimin soyadından kaynaklı sorun çıkıyor.

İTÜ mimarlık mezunu genç biri. Bu işi bilen, şirketleri denetlerken güveneceğimiz biri.

Zaten bu insanlardan oluşturuyoruz yönetimleri. Bu şirketlerin incelenmesi lazım, onun için de güvendiğimiz insanlar olması lazım.

Soyisminin Bozbey olması, bu gençlerin orada değerlendirilmesinin önüne geçmemeli. Yeter ki liyakati olsun. Furkan Bozbey benim kardeşimin oğlu.

4-5 yıldır mimarlık yapıyor. 27-28 yaşında. Genç biri. Bir de gençleri siyasete kazandırmamız lazım. Daha işlemler dahi bitmedi. Bunun tartışılmaya açılmasını, gündem olmasını maksatlı buluyorum. İnsan üzülüyor. Bu gençler hiç mi çalışmayacak?”