Yeğenini Yönetim Kurulu Başkanı Olarak Atayan Bursa BŞB Başkanı Mustafa Bozbey Geri Adım Attı
Yeğenini Yönetim Kurulu Başkanı Olarak Atayan Bursa BŞB Başkanı Mustafa Bozbey Geri Adım Attı
Yeğenini belediyenin şirketine başkan atayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, atama kararını geri aldı. Gazeteci İsmail Saymaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'in tartışmalı atama kararını geri aldığını duyurdu. Saymaz, 'Tartışmalara mahal vermemek” adına vazgeçtiklerini ifade etti” dedi.
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31 Mart yerel seçimlerinde yönetimi AK Parti’den CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki bir atama sosyal medyada gündem oldu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atadığı ortaya çıktı.
Furkan Bozbey, sosyal medya hesabından kendisinin de bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak altına "BURKENT yönetimi Bursa'mıza hayırlı olsun" diye yazdı. Furkan Bozbey daha sonra profiline 'BURKENT Yönetim Kurulu Başkanı' unvanını ekledi; ancak tepkilerden sonra bunu sildi.
Tepki çeken atama sonrasında konuya ilişkin Sözcü’ye açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey şunları söyledi:
Yeğenini belediyenin şirketine başkan atayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, atama kararını geri aldı. Gazeteci İsmail Saymaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'in tartışmalı atama kararını geri aldığını duyurdu. Saymaz, "Tartışmalara mahal vermemek” adına vazgeçtiklerini ifade etti” dedi.
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