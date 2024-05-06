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Yeğenini Yönetim Kurulu Başkanı Atayan Bursa BŞB Başkanı Mustafa Bozbey: “Bu Gençler Hiç mi Çalışmayacak”

Yeğenini Yönetim Kurulu Başkanı Atayan Bursa BŞB Başkanı Mustafa Bozbey: “Bu Gençler Hiç mi Çalışmayacak”

Bursa
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
06.05.2024 - 17:57 Son Güncelleme: 06.05.2024 - 18:01

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partili Mustafa Bozbey'in yeğenini belediyenin iştiraki olan bir şirkete yönetim kurulu başkanı olarak ataması sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili Sözcü’den Fırat Fıstık’a açıklamalarda bulunan Mustafa Bozbey’in açıklamaları da tartışma yarattı: “İnsan üzülüyor. Bu gençler hiç mi çalışmayacak.” 

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/yegenini-bel...
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31 Mart yerel seçimlerinde yönetimi AK Parti’den CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki bir atama sosyal medyada gündem oldu.

31 Mart yerel seçimlerinde yönetimi AK Parti’den CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki bir atama sosyal medyada gündem oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atadığı ortaya çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atadığı ortaya çıktı.

Furkan Bozbey, sosyal medya hesabından kendisinin de bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak altına "BURKENT yönetimi Bursa'mıza hayırlı olsun" diye yazdı. Furkan Bozbey daha sonra profiline 'BURKENT Yönetim Kurulu Başkanı' unvanını ekledi; ancak tepkilerden sonra bunu sildi.

Furkan Bozbey, sosyal medya hesabından kendisinin de bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak altına "BURKENT yönetimi Bursa'mıza hayırlı olsun" diye yazdı. Furkan Bozbey daha sonra profiline 'BURKENT Yönetim Kurulu Başkanı' unvanını ekledi; ancak tepkilerden sonra bunu sildi.

Tepki çeken atama sonrasında konuya ilişkin Sözcü’ye açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey şunları söyledi:

Tepki çeken atama sonrasında konuya ilişkin Sözcü’ye açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey şunları söyledi:

'Bu şirketler hakikaten sıkıntıların olduğu şirketler. Furkan Bozbey’in, yeğenimin soyadından kaynaklı sorun çıkıyor.

 İTÜ mimarlık mezunu genç biri. Bu işi bilen, şirketleri denetlerken güveneceğimiz biri.

 Zaten bu insanlardan oluşturuyoruz yönetimleri.  Bu şirketlerin incelenmesi lazım, onun için de güvendiğimiz insanlar olması lazım.

Soyisminin Bozbey olması, bu gençlerin orada değerlendirilmesinin önüne geçmemeli. Yeter ki liyakati olsun. Furkan Bozbey benim kardeşimin oğlu.

 4-5 yıldır mimarlık yapıyor. 27-28 yaşında. Genç biri. Bir de gençleri siyasete kazandırmamız lazım. Daha işlemler dahi bitmedi. Bunun tartışılmaya açılmasını, gündem olmasını maksatlı buluyorum. İnsan üzülüyor. Bu gençler hiç mi çalışmayacak?”

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