Yeğenini Yönetim Kurulu Başkanı Atayan Bursa BŞB Başkanı Mustafa Bozbey: “Bu Gençler Hiç mi Çalışmayacak”
Yeğenini Yönetim Kurulu Başkanı Atayan Bursa BŞB Başkanı Mustafa Bozbey: “Bu Gençler Hiç mi Çalışmayacak”
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/yegenini-bel...
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partili Mustafa Bozbey'in yeğenini belediyenin iştiraki olan bir şirkete yönetim kurulu başkanı olarak ataması sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili Sözcü’den Fırat Fıstık’a açıklamalarda bulunan Mustafa Bozbey’in açıklamaları da tartışma yarattı: “İnsan üzülüyor. Bu gençler hiç mi çalışmayacak.”
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31 Mart yerel seçimlerinde yönetimi AK Parti’den CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki bir atama sosyal medyada gündem oldu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atadığı ortaya çıktı.
Furkan Bozbey, sosyal medya hesabından kendisinin de bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak altına "BURKENT yönetimi Bursa'mıza hayırlı olsun" diye yazdı. Furkan Bozbey daha sonra profiline 'BURKENT Yönetim Kurulu Başkanı' unvanını ekledi; ancak tepkilerden sonra bunu sildi.
Tepki çeken atama sonrasında konuya ilişkin Sözcü’ye açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey şunları söyledi:
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