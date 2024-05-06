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Yeşil Pasaport Nedir? Kimlere Verilir? Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Ülkeler

Yeşil Pasaport Nedir? Kimlere Verilir? Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Ülkeler

Gezilecek Yerler vize serbestisi Vize
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
07.05.2024 - 00:34

Yeşil pasaport, çoğumuzun kullandığı bordo pasaportun aksine 5 yıllık geçerlilik süresi ile vize sorununu ortadan kaldıran bir pasaport türü… Eğer yeşil pasaportunuz varsa çoğu ülkeyi daha kolay ziyaret edebiliyorsunuz. Tabii bordo pasaporta göre artısı fazla olunca herkese verilmiyor yeşil pasaport. Gelin yeşil pasaport nedir, kimler alabilir ve yararlanabilir, şartları ve yeşil pasaportunuzla gidebileceğiniz yerleri birlikte öğrenelim.

Not: Yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler hakkındaki güncel bilgileri buradan öğrenebilirsiniz.

Kaynak: https://www.flypgs.com/yesil-pasaport...
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1. Yeşil pasaport nedir?

1. Yeşil pasaport nedir?

Belirli koşullara sahip olan devlet memuru, avukat, iş insanları ve sporcular yurt dışı seyahatlerde ayrıcalıklı olan bir pasaport türü verilen yeşil pasaport sahibi olabilirler. “Hususi pasaport” olarak bilinen pasaport, yeşil renkli bir kapağa sahip olduğu için “yeşil pasaport” olarak bilinmekte.

2. Yeşil pasaport kimlere verilir?

2. Yeşil pasaport kimlere verilir?

Yeşil pasaport, aşağıda sayılan görevlerde bulunmuş kişilere ve ailelerine verilebilir:

  • Kadro derecesi 1,2 ve 3. derece olan ve bu derecede emekli olan devlet memurları

  • 1,2 ve 3. derece kadro karşılığı çalışan ve bu derecelerde sözleşmeli olarak çalışırken emekli olan devlet memurları

  • Baroda kaydı olan, en az 15 yıllık avukatlar,

  • Kadrosu olmadan çalışıp emeklilik kesintileri 1,2 ve 3. derece üzerinden alınan çalışanlar ile bu durumda çalışırken emekli olan sözleşmeli devlet memurları,

  • İl, ilçe ve 1. kademe belde belediye başkanları

  • TBMM eski üyeleri ve eski bakanlar

  • Özelleştirilmiş olmasına rağmen gerekli şartları taşıyan Türk Telekom, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanları

  • Belirli şartları taşıyan, yüksek oranda ihracat yapan iş insanları

Yukarıda saydığımız şartları taşıyanların eşleri, reşit olmayan çocuk/ çocukları ve evli bulunmayan, iş sahibi olmayan öğrenimine devam etme şartı ile kız ve erkek çocuklarına 25 yaşını dolduruncaya kadar yeşil pasaport düzenlenebilir ve yararlanabilirler.

3. Yeşil pasaport ile hangi ülkelere seyahat edilebilir?

3. Yeşil pasaport ile hangi ülkelere seyahat edilebilir?

Yeşil pasaportun birçok ayrıcalığı bulunmakta, bunlardan en önemlisi dünyanın pek çok ülkesine vizesiz seyahat edilebilinmesi. Tabii burada bir ayrım yapmakta fayda var ki pasaport geçerlilik süresinin oldukça önemli… Yeşil pasaport ile seyahatlerinizde pasaportunuzun seyahat tarihinden itibaren en az 3 ay geçerli olması gerekmekte. Türk vatandaşları Schengen vizesi istenilen ülkeler dahil olmak üzere Avrupa ülkelerini yeşil pasaportla görebilirsiniz. Her ülkenin vize uygulamaları farklılık gösterdiği için seyahat planı yapmadan önce vize için araştırma yapmanız gerekmekte. Yalnız yeşil pasaportunuz var diye her şey sorunsuz olamıyor. Yolculuklar yalnızca turistik seyahat amacıyla yapılabiliyor ve ülkelerde kalınabilen maksimum süre belirli. Bazı ülkeler konaklama ve gidiş-dönüş bilgilerini de öğrenmek istediği için rezervasyon ve uçuş bilgilerini görmek istiyorlar.

4. Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Tüm Ülkeler

4.1 Avrupa’da yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler

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Almanya (90gün)

Almanya (90gün)

Andorra (90 gün)

Andorra (90 gün)

Avusturya (90 gün)

Avusturya (90 gün)

Azerbaycan (90 gün)

Azerbaycan (90 gün)

Arnavutluk (90 Gün)

Arnavutluk (90 Gün)
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Belçika (90 gün)

Belçika (90 gün)

Beyaz Rusya (Belarus) (90 gün)

Beyaz Rusya (Belarus) (90 gün)

Bosna Hersek (90 Gün)

Bosna Hersek (90 Gün)

Bulgaristan (90 gün)

Bulgaristan (90 gün)

Çekya (90 gün)

Çekya (90 gün)
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Danimarka (90 gün)

Danimarka (90 gün)

Estonya (90 gün)

Estonya (90 gün)

Finlandiya (90 gün)

Finlandiya (90 gün)

Fransa (90 gün)

Fransa (90 gün)

Gürcistan (90 Gün)

Gürcistan (90 Gün)
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Hollanda (90 gün)

Hollanda (90 gün)

Hırvatistan (90 gün)

Hırvatistan (90 gün)

İspanya (90 gün)

İspanya (90 gün)

İsveç (90 gün)

İsveç (90 gün)

İsviçre (90 gün)

İsviçre (90 gün)
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İtalya (90 gün)

İtalya (90 gün)

İzlanda (90 gün)

İzlanda (90 gün)

Karadağ (90 Gün)

Karadağ (90 Gün)

KKTC (Serbest Dolaşım)

KKTC (Serbest Dolaşım)

Kosova (90 Gün)

Kosova (90 Gün)
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Letonya (90 gün)

Letonya (90 gün)

Lihtenştayn (90 gün)

Lihtenştayn (90 gün)

Litvanya

Litvanya

Lüksemburg (90 gün)

Lüksemburg (90 gün)

Macaristan (30 gün)

Macaristan (30 gün)
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Kuzey Makedonya (90 Gün)

Kuzey Makedonya (90 Gün)

Malta

Malta

Moldova (90 gün)

Moldova (90 gün)

Monako (90 gün)

Monako (90 gün)

Norveç (90 gün)

Norveç (90 gün)
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Polonya (90 gün)

Polonya (90 gün)

Portekiz (90 gün)

Portekiz (90 gün)

Romanya (90 gün)

Romanya (90 gün)

San Marino (90 gün)

San Marino (90 gün)

Sırbistan (90 Gün)

Sırbistan (90 Gün)
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Slovakya (90 gün)

Slovakya (90 gün)

Slovenya (90 gün)

Slovenya (90 gün)

Ukrayna (90 Güne kadar)

Ukrayna (90 Güne kadar)

Vatikan (90 gün)

Vatikan (90 gün)

Yunanistan (90 gün)

Yunanistan (90 gün)
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4.2 Asya’da yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler

4.2 Asya’da yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler

4.3 Afrika’da yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler

4.3 Afrika’da yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler

  • Botsvana (90 Gün)

  • Cezayir (90 gün)

  • Cibuti (90 gün)

  • Fas (90 Gün)

  • Fildişi Sahili

  • Gana (60 gün)

  • Güney Afrika Cumhuriyeti (30 Gün)

  • Kamerun (90 Gün)

  • Kenya (90 gün)

  • Komor Federe İslam Cumhuriyeti

  • Libya (90 Gün)

  • Madagaskar (90 Gün)

  • Mauritius (30 Gün)

  • Moritanya (90 gün)

  • Mozambik (30 Gün)

  • Mısır (90 gün)

  • Ruanda

  • Senegal

  • Seyşeller (90 Gün)

  • Sudan (30 Gün)

  • Svaziland (30 Gün)

  • Tanzanya (90 gün)

  • Togo

  • Tunus (90 Gün)

  • Yeşil Burun Adaları

  • Zambiya (30 Gün)

  • Zimbabve

4.4 Güney Amerika’da yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler

4.4 Güney Amerika’da yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler

  • Arjantin (90 Gün)

  • Bolivya (90 Gün)

  • Brezilya (90 Gün)

  • Ekvador (90 Gün)

  • Kolombiya (90 Gün)

  • Paraguay (90 Gün)

  • Peru (90 Gün)

  • Şili (90 Gün)

  • Uruguay (90 Gün)

  • Venezuela (90 Gün)

4.5 Kuzey Amerika'da yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler

4.5 Kuzey Amerika'da yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler

  • Antigua ve Barbuda (6 Ay)

  • Aruba (90 Gün)

  • Bahamalar

  • Barbados (90 Gün )

  • Belize (90 Gün)

  • Britanya Virjin Adaları (30 Gün)

  • Curaçao (30 Gün)

  • Dominika (21 Gün)

  • Dominik Cumhuriyeti (30 Gün)

  • El Salvador (90 Gün)

  • Grenada

  • Guatemala (90 Gün)

  • Guyana (90 Gün)

  • Haiti (90 Gün)

  • Hollanda Antilleri

  • Honduras (90 Gün)

  • Jamaika (90 Gün)

  • Kosta Rika (30 Gün)

  • Küba

  • Meksika (90 Gün)

  • Nikaragua (90 Gün)

  • Panama (6 Ay)

  • Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları (90 Gün)

  • Saint Lucia (6 Hafta)

  • Saint Vincent ve Grenadinler Adaları (30 Gün)

  • Sint Maarten (30 Gün)

  • Trinidad ve Tobago (30 Gün)

  • Turks ve Caicos Adaları (90 Gün)

4.6 Okyanusya'da yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler

4.6 Okyanusya'da yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler

  • Cook Adaları (31 Gün)

  • Fiji (120 Gün)

  • Niue (30 Gün)

  • Palau (30 Gün)

  • Samoa (60 Gün)

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