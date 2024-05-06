Yeşil Pasaport Nedir? Kimlere Verilir? Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Ülkeler

Yeşil pasaportun birçok ayrıcalığı bulunmakta, bunlardan en önemlisi dünyanın pek çok ülkesine vizesiz seyahat edilebilinmesi. Tabii burada bir ayrım yapmakta fayda var ki pasaport geçerlilik süresinin oldukça önemli… Yeşil pasaport ile seyahatlerinizde pasaportunuzun seyahat tarihinden itibaren en az 3 ay geçerli olması gerekmekte. Türk vatandaşları Schengen vizesi istenilen ülkeler dahil olmak üzere Avrupa ülkelerini yeşil pasaportla görebilirsiniz. Her ülkenin vize uygulamaları farklılık gösterdiği için seyahat planı yapmadan önce vize için araştırma yapmanız gerekmekte. Yalnız yeşil pasaportunuz var diye her şey sorunsuz olamıyor. Yolculuklar yalnızca turistik seyahat amacıyla yapılabiliyor ve ülkelerde kalınabilen maksimum süre belirli. Bazı ülkeler konaklama ve gidiş-dönüş bilgilerini de öğrenmek istediği için rezervasyon ve uçuş bilgilerini görmek istiyorlar.