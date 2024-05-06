Yeşil Pasaport Nedir? Kimlere Verilir? Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Ülkeler
Yeşil Pasaport Nedir? Kimlere Verilir? Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Ülkeler
Kaynak: https://www.flypgs.com/yesil-pasaport...
Yeşil pasaport, çoğumuzun kullandığı bordo pasaportun aksine 5 yıllık geçerlilik süresi ile vize sorununu ortadan kaldıran bir pasaport türü… Eğer yeşil pasaportunuz varsa çoğu ülkeyi daha kolay ziyaret edebiliyorsunuz. Tabii bordo pasaporta göre artısı fazla olunca herkese verilmiyor yeşil pasaport. Gelin yeşil pasaport nedir, kimler alabilir ve yararlanabilir, şartları ve yeşil pasaportunuzla gidebileceğiniz yerleri birlikte öğrenelim.
Not: Yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler hakkındaki güncel bilgileri buradan öğrenebilirsiniz.
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1. Yeşil pasaport nedir?
2. Yeşil pasaport kimlere verilir?
3. Yeşil pasaport ile hangi ülkelere seyahat edilebilir?
4. Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Tüm Ülkeler
4.1 Avrupa’da yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler
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Almanya (90gün)
Andorra (90 gün)
Avusturya (90 gün)
Azerbaycan (90 gün)
Arnavutluk (90 Gün)
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Belçika (90 gün)
Beyaz Rusya (Belarus) (90 gün)
Bosna Hersek (90 Gün)
Bulgaristan (90 gün)
Çekya (90 gün)
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Danimarka (90 gün)
Estonya (90 gün)
Finlandiya (90 gün)
Fransa (90 gün)
Gürcistan (90 Gün)
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Hollanda (90 gün)
Hırvatistan (90 gün)
İspanya (90 gün)
İsveç (90 gün)
İsviçre (90 gün)
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İtalya (90 gün)
İzlanda (90 gün)
Karadağ (90 Gün)
KKTC (Serbest Dolaşım)
Kosova (90 Gün)
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Letonya (90 gün)
Lihtenştayn (90 gün)
Litvanya
Lüksemburg (90 gün)
Macaristan (30 gün)
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Kuzey Makedonya (90 Gün)
Malta
Moldova (90 gün)
Monako (90 gün)
Norveç (90 gün)
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Polonya (90 gün)
Portekiz (90 gün)
Romanya (90 gün)
San Marino (90 gün)
Sırbistan (90 Gün)
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Slovakya (90 gün)
Slovenya (90 gün)
Ukrayna (90 Güne kadar)
Vatikan (90 gün)
Yunanistan (90 gün)
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4.2 Asya’da yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler
4.3 Afrika’da yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler
4.4 Güney Amerika’da yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler
4.5 Kuzey Amerika'da yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler
4.6 Okyanusya'da yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler
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