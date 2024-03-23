Konsoloslukta Beklemeye Son: E-vize Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

E-vize, elektronik vize olarak biline gelen aynı zamanda online vize anlamına geliyor. E-vize, seyahat etmek isteyenlerin uzun süreli ve yorucu bürokratik işlemlerden kurtaran aynı zamanda zamandan tasarruf ederek havalimanında kapıda verilen vizelere bir alternatif bir sistem. E-vize klasik vizeler gibi değil vize onayı internet üzerinden gerçekleşiyor. Vize başvurunuz pasaport üzerinde değil elektronik ortamda saklanıyor. Yolcular bu vizeyi seyahat esnasında girişlerde ve çıkışlarda kullanabiliyorlar. E-vize uygulaması bu vize türünü kullanan yolculuklara bir takım avantajlar sağlıyor. Bunlar;

Hız: E-vize başvuruları ülkeye göre belirtilen iş günleri içinde sonuçlanıyor.

Kolaylık: E-vize başvurusu klasik vize başvurusuna göre çok daha kolay ve hızlı bir şekilde internet üzerinden yapılıyor. Herhangi bir yere gitmeden evinizde başvuru yapabilirsin.

Güvenlik: E-vizeler, herhangi bir sahtecilik veya dolandırıcılık riskini azaltmak için elektronik ortamda korunuyor.