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Konsoloslukta Beklemeye Son: E-vize Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Konsoloslukta Beklemeye Son: E-vize Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Vize
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 18:01

Teknolojinin engellemez ilerleyişi gün geçtikçe hayatımızı kolaylaştırıyor.  Özellikle vize konusunda evrak işleri canımızı baya sıkarken söz konusu seyahat olunca teknolojiden nasibi alan vize işlemleri artık e-vize olarak daha da tercih ediliyor. Hangi devletler e-vize veriyor, şartları ve daha fazlası için buyurun yazının devamına…

Kaynak: https://www.enuygun.com/bilgi/e-vize-...
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. E-vize nedir?

1. E-vize nedir?

E-vize, elektronik vize olarak biline gelen aynı zamanda online vize anlamına geliyor. E-vize, seyahat etmek isteyenlerin uzun süreli ve yorucu bürokratik işlemlerden kurtaran aynı zamanda zamandan tasarruf ederek havalimanında kapıda verilen vizelere bir alternatif bir sistem. E-vize klasik vizeler gibi değil vize onayı internet üzerinden gerçekleşiyor. Vize başvurunuz pasaport üzerinde değil elektronik ortamda saklanıyor. Yolcular bu vizeyi seyahat esnasında girişlerde ve çıkışlarda kullanabiliyorlar. E-vize uygulaması bu vize türünü kullanan yolculuklara bir takım avantajlar sağlıyor. Bunlar;

Hız: E-vize başvuruları ülkeye göre belirtilen iş günleri içinde sonuçlanıyor.

Kolaylık: E-vize başvurusu klasik vize başvurusuna göre çok daha kolay ve hızlı bir şekilde internet üzerinden yapılıyor. Herhangi bir yere gitmeden evinizde başvuru yapabilirsin.

Güvenlik: E-vizeler, herhangi bir sahtecilik veya dolandırıcılık riskini azaltmak için elektronik ortamda korunuyor.

2. E-vize türleri neler?

2. E-vize türleri neler?

E-vizeler kişinin seyahat amacına göre farklılık gösterebiliyor. Bu türler şu şekilde;

  • Turistik e-vize: Turistik amaçlı seyahatler için kullanılıyor.

  • Ticari e-vize: Ticari amaçlı seyahatler için kullanılıyor.

  • Ziyaret e-vize: Akraba veya arkadaş ziyareti için kullanılıyor.

  • Öğrenci e-vize: Eğitim amaçlı seyahatler için kullanılıyor.

  • Çalışma e-vize: Çalışma amaçlı seyahatler için kullanılıyor.

3. E-vize alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

3. E-vize alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

  • Vize veren ülkenin e-vize verip vermediğini kontrol etmelisiniz.

  • Vize türünü (turistik, ticari, öğrenci vb.) belirtmelisiniz.

  • Pasaportunun süresine dikkat etmelisiniz.

  • Başvuru yapmadan önce istenilen belgeleri hazırlamalısınız.

  • Vize ücretini yatırmış olmalısınız.

4. E-vize başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

4. E-vize başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

E-vize başvurularının klasik vize başvurularına göre daha erken sonuçlandığını söyleyebiliriz. E-vize başvuruları başvurduğunuz ülkeye göre değişiyor ve genellikle birkaç gün içinde sonuçlanıyor. Bazı durumlarda daha uzun sürede çıkacak sonuçlar için seyahatinden minimum birkaç hafta önce e-vize başvurusu yapmanız gerekiyor.

5. E-vize veren ülkeler

5. E-vize veren ülkeler

Online vize uygulamasını kullanan ülkeler yıldan yıla artıyor. 2024 tarihi itibariyle dünya üzerinde şu ülkeler e-vize sistemi kullanıyor:

Birleşik Arap Emirlikleri, Cibuti, Yeşil Burun Adaları, Bahreyn, Sao Tome ve Principe, Suudi Arabistan, Hindistan, Tayvan, Yeni Zelanda, Sri Lanka, Ermenistan, Ruanda, Meksika, Rusya Federasyonu, Kamboçya,, Gabon, Kenya, Kuveyt, Malezya, Myanmar, Singapur, Saint Kitts ve Nevis, Uganda, Özbekistan, Zambiya ve Zimbabve.

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