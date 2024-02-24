Hem Gezip Hem Para Kazanabilmeniz İçin Dijital Göçebelik Vizesi Veren Ülkeler
Hem Gezip Hem Para Kazanabilmeniz İçin Dijital Göçebelik Vizesi Veren Ülkeler
Kaynak: https://www.enuygun.com/bilgi/dijital...
Uzaktan çalışmanın hayatımızda iyice yer edinmesiyle birçok kavram da hayatımıza dahil oldu. E konu seyahat olunca bu kavramlardan en öne çıkanı dijital göçebelik… Gelin hem dijital göçebeliği hem de dijital göçebelere vize veren ülkeleri birlikte öğrenelim.
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1. Dijital göçebe nedir?
2. Kimler dijital göçebe olabilir?
3. Dijital Göçebelere Vize Veren Ülkeler
Şu anda birçok ülke dijital göçebe vizesi veriyor. Gelin bu ülkeler hangileriymiş, hangi şartlarda bu vize veriliyor birlikte öğrenelim.
3.1 Endonezya
3.2 Portekiz
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3.3 Dubai
3.4 Almanya
3.5 Hırvatistan
3.6 İspanya
3.7 Çekya
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3.8 Norveç
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