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Hem Gezip Hem Para Kazanabilmeniz İçin Dijital Göçebelik Vizesi Veren Ülkeler

Hem Gezip Hem Para Kazanabilmeniz İçin Dijital Göçebelik Vizesi Veren Ülkeler

Gezilecek Yerler
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 11:31

Uzaktan çalışmanın hayatımızda iyice yer edinmesiyle birçok kavram da hayatımıza dahil oldu. E konu seyahat olunca bu kavramlardan en öne çıkanı dijital göçebelik… Gelin hem dijital göçebeliği hem de dijital göçebelere vize veren ülkeleri birlikte öğrenelim.

Kaynak: https://www.enuygun.com/bilgi/dijital...
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1. Dijital göçebe nedir?

1. Dijital göçebe nedir?

Kısa bir tanım yapmak istersek dijital göçebe online çalışan ve çok fazla seyahat eden demek. Birçok insanın hayali olan bu çalışma şeklinin zaten en önemli ayrıntısı tek bir yere bağlı olarak çalışmamak. İnternet bağlantınız ve kişisel bilgisayarınız olduğu sürece ver elini Amerika ya da ver elini Nepal diyebilirsiniz. Tabi herkes dijital göçebe olamıyor bunu da belirtmekte fayda var. Her seferinde birkaç aylığına bir yere yerleşip günün bir bölümünü kaldığı yerden veya bulunduğu bölgedeki kafelerde çalışarak geçirmek ve geri kalan zamanda ise tabiri caizse yeni “evini” keşfederek gerçek bir göçene oluyorlar.  “Ya turist gibi geziyor ne var bunda” dediğinizi duyar gibiyim ama bu dijital göçebelikte bazı ayrıntılar önemli. Alışılageldik bir turistin aksine, dijital bir göçebe sadece turistik yerleri görmek ya da en ünlü yerlerde yemek yemek  için orada bulunmuyor. Konumdan bağımsız olarak yeni bir şehirde veya ülkede alışveriş yapmalarına, yerel tatları keşfetmelerine ve orada yaşamanın nasıl bir şey olduğunu deneyimlemelerine de olanak tanıyor. Bunun için maddi olarak iyi durumda olmanızda en gereken koşul aslında.

2. Kimler dijital göçebe olabilir?

2. Kimler dijital göçebe olabilir?

Freelance yazarlar ve editörler, sosyal medya yöneticileri, yazılımcılar, grafik tasarımcılar, SEO danışmanları ve uzmanları yani kısaca işini yapabilmesi için yalnızca bir internet bağlantısına ve bilgisayarına ihtiyaç duyan meslek grupları dijital göçebe olabilir.

3. Dijital Göçebelere Vize Veren Ülkeler

Şu anda birçok ülke dijital göçebe vizesi veriyor. Gelin bu ülkeler hangileriymiş, hangi şartlarda bu vize veriliyor birlikte öğrenelim.

3.1 Endonezya

3.1 Endonezya

2022 yılı Haziran ayında dijital göçebeler için vize vermeye başlayan Endoznezya’da uzaktan çalışanlar vergi ödemeden 5 yıl boyunca ülkede kalabiliyor. Vize alan kişiler ülkenin popüler adalarından biri olan Bali gibi yerlerde yaşayabiliyor ama vize Endonezya dışındaki ülkelerden kazanç sağlayan serbest çalışanlara veriliyor.

3.2 Portekiz

3.2 Portekiz

Ne kadar popüler bir ülke olsa da Portekiz dijital göçebe vizesi değil D7 Vizesi veya Girişimci Vizesi veriyor. Bu vizeyi almak için, Portekiz'de bir yıldan uzun süre yaşamak istediğinize dair bir beyanda bulunmanız ve aylık gelirlerinin en az 3.040 dolar olması gerekiyor. İstenen belgeleri sunduktan sonra, D7 Vizesi başvurusu yaparak bu vize sayesinde 2 yıllık oturma izni alınabilir, vizeyi 3 kez yenilenebilirsiniz. Portekiz’de bu vize ile 5 yıl yaşadıktan sonra daimi oturma izni almanız mümkün.

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3.3 Dubai

3.3 Dubai

Dubai'de verilen dijital göçebe vizesi vergi ödemeden çalışma imkanı sunuyor nasıl oluyor bakalım. Vize için en az 6 ay geçerli bir pasaportunuz ve BAE'de geçerli bir sağlık sigortanız olması şart. Serbest çalışanlar için geçerli bir yıllık sözleşme, aylık 5.000 USD kazanç, son bir ayın maaş bordrosu ve son 3 ay için banka dökümlerini vize başvurusunda beyan etmeniz gerekiyor. Eğer işletme sahibiyseniz aylık 5.000 USD kazanç, şirketin mülkiyetinin 1 yıl daha kendilerinde olduğunu ve son 3 ay için banka dökümleri gösterilmesi gereken evraklardan. Vize alındıktan sonra 1 yıl boyunca Dubai'de çalışabilir ve ülkenin keyfini çıkarırken sizde “Habibi, come to Dubai” diye video çekebilirsiniz.

3.4 Almanya

3.4 Almanya

Almanya dijital göçebe vizesi sadece serbest çalışanlar için değil aynı zamanda işletme sahipleri için uygun bir vize seçeneği. Ancak Almanya’nın oldukça katı vize başvurularından dijital göçebelik vizesi de nasibi almış. Başvurunuzun başarılı olması için yetkililer tarafından istenen tüm belgeleri ve kanıtları eksiksiz olarak sunmanız gerekiyor.  En önemli istenilen şey Alman ekonomisine katkı sağlayacağınıza yetkilileri ikna etmeniz gerekiyor.  Başvuru süreci tamamlandıktan sonra ruh sağlığınız yerinde kalırsa Almanya'da 6 ay veya 1 yıl süreyle yaşayabilir ve gerekiyorsa ve sabrınız yeterse vize süresi dolduğunda yeniden başvuru yapabilirsin.

3.5 Hırvatistan

3.5 Hırvatistan

Hırvatistan da dijital göçebe vizesi için başvurabileceğiniz bir diğer ülkelerden. Başvuruda istenilen ve gerekli belgeleri toplamanızla beraber vize başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Vize alma şartlarını karşıladığından emin olmalısınız zira red yediğinizde hata kırıklığı biraz canınızı sıkabilir.  Vize başvurusunda Hırvatistan’da kalış amacınızı, çalışma durumunuzu, konaklayacağın yeri, fon durumunu ve aylık 2.560 dolarcık geliriniz olduğunu kanıtlamalısınız. Vize alındıktan sonra ülkede maksimum 1 sene yaşayabilirsiniz.

3.6 İspanya

3.6 İspanya

Dijital göçebeler İspanya'da vize almak istiyorlarsa İspanyol olmayan bir şirkette çalıştıklarını kanıtlayarak hükümet tarafından belirlenen finansal gereksinim olan ayda 2.140 euro kazandığınızı kanıtlamanız gerekiyor. Avrupa vatandaşı olmayan kişiler de bu vizeye başvurabiliyor.

3.7 Çekya

3.7 Çekya

Çekya dijital göçebeler için göçebelik vizesi değil Zivno Vizesi veren bir ülke. Bu vizenin en güzel yönlerinden biri 1 yıl süreyle Çekya'da kalma ve 26 Schengen ülkesinde de gezme ayrıcalığı vermesi. Başvuru için 124.500 CZK’nız olması lazım, başvuru süreci 90-120 gün arasında tamamlanıyor ve banka hesabınızda en az 5.200 euro olması gerekiyor.

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3.8 Norveç

3.8 Norveç

Dijital göçebeyseniz kuzey ışıklarının ülkesi Norveç'e vize başvurusu yapabilirsiniz. Vize aldığınızda 2 yıl boyunca ülkede kalabileceğiniz Norveç’ de en az bir Norveçli müşterinin olması, dijital göçmen oturum izni başvuru ücreti, aile için oturum iznine başvuracak dijital göçmenler için 10.500 Norveç kronu, çalışma izni için başvuracak dijital göçmenler için ise 6.300 Norveç kronunuzun olması gerekiyor.

Diğer ülkeler ise; Barbados, Yunanistan, Kanada, Polonya, İzlanda, Kanarya Adaları, Malta, Meksika, Çin, Gürcistan, Mauritus ve Cayman Adaları.

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