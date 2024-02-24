Hem Gezip Hem Para Kazanabilmeniz İçin Dijital Göçebelik Vizesi Veren Ülkeler

Dijital göçebeyseniz kuzey ışıklarının ülkesi Norveç'e vize başvurusu yapabilirsiniz. Vize aldığınızda 2 yıl boyunca ülkede kalabileceğiniz Norveç’ de en az bir Norveçli müşterinin olması, dijital göçmen oturum izni başvuru ücreti, aile için oturum iznine başvuracak dijital göçmenler için 10.500 Norveç kronu, çalışma izni için başvuracak dijital göçmenler için ise 6.300 Norveç kronunuzun olması gerekiyor.

Diğer ülkeler ise; Barbados, Yunanistan, Kanada, Polonya, İzlanda, Kanarya Adaları, Malta, Meksika, Çin, Gürcistan, Mauritus ve Cayman Adaları.