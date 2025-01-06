6 - 12 Ocak 2025 Haftasının Ay Düğümleri ve Gezegen Geçişleri
6 - 12 Ocak 2025 Haftasının Ay Düğümleri ve Gezegen Geçişleri
Bu hafta Ay düğümleri ve gezegen geçişleri dünya ve ülke gündeminde sosyal medya yasası, özellikle 18 yaş altı çocuklar ile alakalı gelişmeler, sosyal medya bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı mevcut. Bu alanda özellikle çocukları suistimal eden karanlık ruhların yaptırımlar ile karışılacağı etkiler ile arınma döngüsünün kapılarını aralıyoruz.
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Bu vesile ile İç İşleri Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu UYUMA projesine dikkat çekelim.
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