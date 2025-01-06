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6 - 12 Ocak 2025 Haftasının Ay Düğümleri ve Gezegen Geçişleri

etiket 6 - 12 Ocak 2025 Haftasının Ay Düğümleri ve Gezegen Geçişleri

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
06.01.2025 - 10:02

Bu hafta Ay düğümleri ve gezegen geçişleri dünya ve ülke gündeminde sosyal medya yasası, özellikle 18 yaş altı çocuklar ile alakalı gelişmeler, sosyal medya bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı mevcut. Bu alanda özellikle çocukları suistimal eden karanlık ruhların yaptırımlar ile karışılacağı etkiler ile arınma döngüsünün kapılarını aralıyoruz.

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Bu vesile ile İç İşleri Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu UYUMA projesine dikkat çekelim.

Bu vesile ile İç İşleri Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu UYUMA projesine dikkat çekelim.

Uyuşturucu madde kullanımı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuz açısından büyük tehlike arz etmektedir. Uyuşturucu ile etkin mücadelede kolluğun suç ile mücadelesi kadar, toplumumuzun bu konuda bilinçlendirilmesi de kaçınılmazdır.

Başta gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirdiği, akıllı telefonlardan Google Play Store ve Apple sanal mağazalarından ücretsiz olarak temin edilebilen UYUMA uygulaması aktif hale getirildi.   

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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