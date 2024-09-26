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5 Sene Sonra İlişkiniz Nerede Olacak?

etiket 5 Sene Sonra İlişkiniz Nerede Olacak?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 22:01

Bu test, ilişkinizin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmenize ve beş yıl sonra ilişkinizin nerede olabileceğine dair bir fikir edinmenize yardımcı olabilir.

Hazırsan başlayalım👇

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1. Cinsiyetini öğrenelim!

2. Aşkınız nasıl başladı?

3. Beş yıl sonra ilişkinizde nelerin değişmesini umuyorsun?

4. Birbirinize karakter olarak ne kadar benziyorsunuz? (1 hiç benzemiyoruz, 5 tıpa tıp aynıyız)

5. Peki, dış görünüş olarak?

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6. Ortak hobileriniz var mı?

7. İlişkinizin başlangıcı hangi aya denk geliyor?

8. Son olarak, sizin aşkınızı pekiştiren duygu ne?

Mutluluğa sürüyorsunuz!

Hayallerinizi bir yer süslüyor. Belki farklı bir şehir veya ülke, ama tam olarak neresi olduğunu kestiremiyoruz, ancak beş sene sonra sizi bütün eşyalarınızı toplayıp mutluluğa doğru sürdüğünüzü görüyoruz. Yeni bir maceraya atılarak, birlikte yaşayacağınız yeni deneyimlerle dolu bir hayatı seçeceksiniz. Bu kararla, ilişkinizdeki bağınızı daha da güçlendirecek ve birlikte mutluluğa adım atacaksınız.

Bir sahil kasabasında!

Sizi küçük bir  sahil kasabasında görüyoruz. Dalgaların kıyıya vurduğu, huzur dolu bir ortamda. Belki de kumsalda yürüyüş yaparken, birlikte gün batımını izlerken veya deniz kenarında romantik akşam yemekleri yerken kendinizi sıkça hayal ediyorsunuz. İşte bu hayal beş sene sonra gerçek olacak.

Evlilik görüyoruz!

İlişkiniz, daha da güçlenmiş bir bağ ve derin bir anlayışla, birlikte kararlar alarak ve birbirinize destek olarak daha sağlam bir zeminde olacak. Evliliğe doğru adım atmaya hazır olacaksınız. Birbirinizin hayatına ortak olmayı seçecek ve birlikte geçirdiğiniz her anın değerini daha da artıracaksınız.

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