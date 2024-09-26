5 Sene Sonra İlişkiniz Nerede Olacak?
5 Sene Sonra İlişkiniz Nerede Olacak?
Bu test, ilişkinizin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmenize ve beş yıl sonra ilişkinizin nerede olabileceğine dair bir fikir edinmenize yardımcı olabilir.
Hazırsan başlayalım👇
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1. Cinsiyetini öğrenelim!
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2. Aşkınız nasıl başladı?
3. Beş yıl sonra ilişkinizde nelerin değişmesini umuyorsun?
4. Birbirinize karakter olarak ne kadar benziyorsunuz? (1 hiç benzemiyoruz, 5 tıpa tıp aynıyız)
5. Peki, dış görünüş olarak?
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