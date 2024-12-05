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5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü: 2024 Dünya Türk Kahvesi Günü En Güzel Mesajlar ve Sözleri

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü: 2024 Dünya Türk Kahvesi Günü En Güzel Mesajlar ve Sözleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 13:11

Bir kahvenin kırk yıl hatrı olur da özel bir günü olmaz mı hiç? 5 Aralık, uzun yıllardır Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutlanıyor. Dünya çapında popüler olan özel kahvemizin günü, yurdumuzda farklı etkinliklerle kutlanıyor. Bu özel günle Türk kahvesinin bilinirliğini artırmak amaçlanıyor. Sosyal medyada birbirinden farklı paylaşımlarla bu özel günü kutlamak mümkün. Kahve sevenlerin Dünya Türk Kahvesi Günü'nü kutlamak için paylaşabileceği en güzel, kısa, uzun, resimli Türk Kahvesi Günü kutlama mesajlarını sizler için derledik.

İşte en güzel Dünya Türk Kahvesi Günü sözleri!

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Dünya Türk Kahvesi Günü Ne Zaman?

Dünya Türk Kahvesi Günü Ne Zaman?

Aralık ayının ilk haftasına denk gelen Dünya Türk Kahvesi Günü, her yıl 5 Aralık'ta kutlanıyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarla, farklı markaların yaptığı etkinliklerle Dünya Türk Kahvesi günü kutlanıyor. 

Bu özel günle, Türk kahvesinin bilinirliğinin artırılması amaçlanıyor.

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Kutlama Mesajları

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Kutlama Mesajları

  • Çayın kalabalıkla arası iyidir kahve yalnızlık ister.

  • Bazı kahveler uzaklara bakılarak içilir. Kahve kokusu, hasret kokar bazen. Yudumunda bolca özlem. Telvesinde bolca gözyaşı vardır.

  • Beni kimsenin tanımadığı bir yer arıyordum, bir kahve içip düşünmek için. (Cesare Pavese)

  • 'Hayatımı kahve kaşıklarıyla ölçüyorum.' (T. S. Eliot)

  • Hayat bir kahve fincan gibidir bazen acı bazen tatlı olur. Önemli olan kahvenin tadı değil onu kiminle içtiğinizdir.

En Güzel Türk Kahvesi Sözleri

En Güzel Türk Kahvesi Sözleri

  • Bir fincan kahvenin kırk yıI hatırı vardır.

  • Kahvenin kahve oIabiImesi için, aşk gibi değil, ölüm gibi acı oIması gerekir.

  • Kötü bir kahve bile hiç kahve olmamasından iyidir.

  • Kahveyi bıraktım. İnanın ki sevgiliden ayrıImaktan daha zor.

  • Yıllardır kahve keyfinize eşlik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü Kutlu Olsun.

  • Hayat bir kahve fincan gibidir bazen acı bazen tatlı olur. Önemli olan kahvenin tadı değil onu kiminle içtiğinizdir.

  • Kahve acı aslında sevgi saklı adında acı tatlanır çünkü muhabbet var tadında.

Dünya Türk Kahvesi Gününe Özel Mesajlar

Dünya Türk Kahvesi Gününe Özel Mesajlar

  • Hayatımı kahve kaşıklarıyla ölçüyorum.

  • Kahve acı aslında sevgi saklı adında acı tatlanır çünkü muhabbet var tadında.

  • Kimseler de olmasın yanımızda. Kahvemiz hep iki kişilik olsun.

  • Gönül ne kahve ister ne kahvehane gönül sohbet ister kahve bahane.

Türk Kahvesinin Bilinmeyen Tarihçesi

Türk Kahvesinin Bilinmeyen Tarihçesi

Her ne kadar Kuzey Afrika kökenliyse de 'kız isteme' ritüellerinden 'fal bakma' alışkanlığına kadar bir dizi gündelik hayat kültürünü de temsil eden Türk kahvesi, son yıllarda hazır (granül) kahvenin kazandığı yaygınlığa rağmen 'iktidar koltuğunu' terk etmiyor. Kesin tarih tartışmalı olsa da, kahvenin bu topraklara 16. yüzyıl ortalarında Arap Yarımadası'ndan geldiği biliniyor.

UNESCO'nun 5 Aralık 2013’te aldığı kararla tüm dünyada bu tarih Türk Kahvesi Günü olarak kutlanıyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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