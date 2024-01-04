4 Ocak 2023 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

4 Ocak Perşembe yeni yılın ilk günlerinde yayın akışında hangi yapımların yer alacağı büyük bir merak konusu. Yılbaşında yayınlanmayan dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman ekranlara tekrar yansıtılacağı araştırılmaya devam ediyor. Bu sırada birbirinden yeni diziler de yayın akışındaki yerini aldı. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 4 Ocak Perşembe FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...