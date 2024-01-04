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4 Ocak 2023 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

4 Ocak 2023 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
04.01.2024 - 08:20

4 Ocak Perşembe yeni yılın ilk günlerinde yayın akışında hangi yapımların yer alacağı büyük bir merak konusu. Yılbaşında yayınlanmayan dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman ekranlara tekrar yansıtılacağı araştırılmaya devam ediyor. Bu sırada birbirinden yeni diziler de yayın akışındaki yerini aldı. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 4 Ocak Perşembe FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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4 Ocak Perşembe TRT1 Yayın Akışı

4 Ocak Perşembe TRT1 Yayın Akışı

  • 05:40 İncir Ağacı

  • 06:55 Elimi Bırakma

  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13:15 Seksenler

  • 15:00 Diriliş 'Ertuğrul'

  • 17:45 Lingo Türkiye

  • 19:00 Ana Haber

  • 19:55 İddiaların Aksine

  • 20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

4 Ocak Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

4 Ocak Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 09:45 Kızılcık Şerbeti

  • 12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

  • 18.45 SHOW Ana Haber

  • 20:00 Hadi Hayırlısı Istakoz'un Haritası

  • 22:15 Atla Gel Şaban

4 Ocak Perşembe ATV Yayın Akışı

4 Ocak Perşembe ATV Yayın Akışı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

  • 13:00 ATV Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol'da

  • 19:00 ATV Ana Haber

  • 20:00 Aldatmak

4 Ocak Perşembe FOX Yayın Akışı

4 Ocak Perşembe FOX Yayın Akışı

  • 07:45 Çalar Saat

  • 10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

  • 12:00 Yasak Elma

  • 13:30 En Hamarat Benim

  • 16:15 Kızıl Goncalar

  • 19:00 Selçuk Tepeli FOX Ana Haber

  • 20:00 Kutsal Damacana 4

  • 22:30 Hudutsuz Sevda

4 Ocak Perşembe Kanal D Yayın Akışı

4 Ocak Perşembe Kanal D Yayın Akışı
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4 Ocak Perşembe STAR TV Yayın Akışı

4 Ocak Perşembe STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Benim Tatlı Yalanım

  • 09:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

  • 16:15 En Güzel Bölüm

  • 16:15 Söz

  • 18.15 Star Haber

  • 19:00 Sakla Beni

  • 20:00 Sakla Beni

4 Ocak Perşembe TV8 Yayın Akışı

4 Ocak Perşembe TV8 Yayın Akışı

  • 08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

  • 11:15 Masterchef Türkiye All Star

  • 12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

  • 20:00 Aşka Düşman

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