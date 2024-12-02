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4 Milletvekilinin Dokunulmazlığının Kaldırılması İçin Meclise Dosyaları Getirildi

4 Milletvekilinin Dokunulmazlığının Kaldırılması İçin Meclise Dosyaları Getirildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.12.2024 - 11:54

CHP, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri ile bir bağımsız milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığına iletildi. Dokunulmazlıkları kaldırılırsa bu dört vekil yargılanabilecek. Dört vekilin de muhalefet sıralarından olması, meclis matematiği göz önünde bulundurulduğunda kaldırılma olasılığının güçlü olduğunu gösteriyor. Cemal Enginyurt da bu dört vekilden biri oldu. Enginyurt, geçtiğimiz ay partisinden de istifa etmişti.

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CHP, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri ile bir bağımsız milletvekiline ait *Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri*, TBMM Başkanlığına iletildi.

CHP, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri ile bir bağımsız milletvekiline ait *Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri*, TBMM Başkanlığına iletildi.

Tezkereler, TBMM Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden oluşan Karma Komisyona havale edildi.

Tezkereler, TBMM Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden oluşan Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle; CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle; CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt.

Cemal Enginyurt geçtiğimiz ay Demokrat Parti'den de başkan Gültekin Uysal'la yaşadığı fikir ayrılığı sebebiyle istifa etmişti.

Cemal Enginyurt geçtiğimiz ay Demokrat Parti'den de başkan Gültekin Uysal'la yaşadığı fikir ayrılığı sebebiyle istifa etmişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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