4 Milletvekilinin Dokunulmazlığının Kaldırılması İçin Meclise Dosyaları Getirildi

CHP, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri ile bir bağımsız milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığına iletildi. Dokunulmazlıkları kaldırılırsa bu dört vekil yargılanabilecek. Dört vekilin de muhalefet sıralarından olması, meclis matematiği göz önünde bulundurulduğunda kaldırılma olasılığının güçlü olduğunu gösteriyor. Cemal Enginyurt da bu dört vekilden biri oldu. Enginyurt, geçtiğimiz ay partisinden de istifa etmişti.