4 Mart 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

4 Mart Pazartesi haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında yine birbirinden renkli programlar seyirci karşısına geçecek. Yayın akışında yerini alan diziler, yerli ve yabancı filmler, yarışma programları ve gündüz kuşağı programları tek tek kanallarda seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 4 Mart Pazartesi FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...