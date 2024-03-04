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4 Mart 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

4 Mart 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
04.03.2024 - 08:32

4 Mart Pazartesi haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında yine birbirinden renkli programlar seyirci karşısına geçecek. Yayın akışında yerini alan diziler, yerli ve yabancı filmler, yarışma programları ve gündüz kuşağı programları tek tek kanallarda seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 4 Mart Pazartesi FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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4 Mart Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

4 Mart Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

  • 05:55 İncir Ağacı

  • 07:10 Kara Ağaç Destanı

  • 10:30 Alişan İle Gülümse Hayata

  • 13:15 Seksenler

  • 14:20 Kara Ağaç Destanı

  • 17:45 Lingo Türkiye

  • 19:00 Ana Haber

  • 19:55 İddiaların Aksine

  • 20:00 Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi

4 Mart Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

4 Mart Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 10:00 Bahar

  • 12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Güüldür Güldür Show

4 Mart Pazartesi ATV Yayın Akışı

4 Mart Pazartesi ATV Yayın Akışı

  • 06:10 Yeter

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

  • 13:00 atv Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol'da

  • 19:00 Atv Ana Haber

  • 20:00 Bergen

  • 23:05 Aldatmak

4 Mart Pazartesi NOW (FOX) Yayın Akışı

4 Mart Pazartesi NOW (FOX) Yayın Akışı

  • 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

  • 10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

  • 12:00 Yasak Elma

  • 13:30 En Hamarat Benim

  • 16:30 Kızıl Goncalar

  • 19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

  • 20:00 Kızıl Goncalar

4 Mart Pazartesi Kanal D Yayın Akışı

4 Mart Pazartesi Kanal D Yayın Akışı

  • 06:45 Küçük Ağa

  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?

  • 11:00 Taş Kağıt Makas

  • 13:00 Gelinim Mutfakta

  • 16:00 Aşk ve Umut

  • 17:30 Arka Sokaklar

  • 18:40 Kanal D Ana Haber

  • 20:00 Taş Kağıt Makas

  • 22:45 Taş Kağıt Makas

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4 Mart Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

4 Mart Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Erkenci Kuş

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Haber

  • 19:00 Ömer

  • 20:00 Ömer

4 Mart Pazartesi TV8 Yayın Akışı

4 Mart Pazartesi TV8 Yayın Akışı

  • 07:15 8'de Sağlık

  • 08:30 Aramızda Kalmasın

  • 11:15 Survivor All Star 2024

  • 11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

  • 14:00 Survivor Ekstra

  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

  • 20:00 Survivor All Star 2024

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