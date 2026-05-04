4 – 10 Mayıs 2026 Haftalık Burç Yorumlar

Astrodeha ile gökyüzünden mesajınız var Bu hafta içindeki ateş kontrol edilmezse seni yakar. Mars Jüpiter karesi seni hızlandırıyor, fırsatları büyütüyor ama aynı anda seni sabırsızlaştırıyor. İş hayatında bir kapı aniden açılabilir, beklediğin bir proje hız kazanabilir. Ama her fırsat senin kaderin değildir. Seçim yapmak zorundasın. Aşk hayatında ani kararlar, güçlü çekimler ve keskin başlangıçlar var. Ama bu hız uzun vadeli mi, yoksa sadece bir anlık dürtü mü, bunu anlamalısın. Plüton retrosu sana gücünü nereye verdiğini gösteriyor. Sürekli mücadele ederek değil, doğru yerde durarak kazanacaksın.

Bu hafta seni yükseltecek olan hızın değil, kontrolündür