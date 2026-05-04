4 – 10 Mayıs 2026 Haftalık Burç Yorumlar

Dr.Astrolog Şenay Devi
04.05.2026 - 16:31

Bu Hafta Gökyüzü Size Fırsat Vermiyor

Sizi Kendinizle Yüzleştiriyor

4 Mayıs Mars Jüpiter Karesi 

İçinizdeki arzuyu büyütüyor ama aynı anda sabrınızı tüketiyor.

6 Mayıs Plüton Retrosu 

Gücünüzü nereye verdiğinizi gösteriyor.

Bu hafta ya dürtüyle hareket edeceksiniz ya da bilinçle yön vereceksiniz ve aradaki fark kaderinizi belirleyecek.

Şimdi Astrodeha ile gökyüzünden mesajınız var:

Koç

Astrodeha ile gökyüzünden mesajınız var Bu hafta içindeki ateş kontrol edilmezse seni yakar. Mars Jüpiter karesi seni hızlandırıyor, fırsatları büyütüyor ama aynı anda seni sabırsızlaştırıyor. İş hayatında bir kapı aniden açılabilir, beklediğin bir proje hız kazanabilir. Ama her fırsat senin kaderin değildir. Seçim yapmak zorundasın. Aşk hayatında ani kararlar, güçlü çekimler ve keskin başlangıçlar var. Ama bu hız uzun vadeli mi, yoksa sadece bir anlık dürtü mü, bunu anlamalısın. Plüton retrosu sana gücünü nereye verdiğini gösteriyor. Sürekli mücadele ederek değil, doğru yerde durarak kazanacaksın.

Bu hafta seni yükseltecek olan hızın değil, kontrolündür

Boğa

Astrodeha ile gökyüzünden mesajınız var İçinde bastırdığın her duygu artık yüzeye çıkıyor. Mars Jüpiter karesi seni dış dünyadan çok iç dünyanda sarsıyor. Görmezden geldiğin bir gerçek seni buluyor. Aşk hayatında geçmişten gelen bir duygu ya da kişi tekrar kapını çalabilir. Bu bir geri dönüş değil, bir farkındalık sınavı. Plüton retrosu sana neden aynı döngüleri yaşadığını gösteriyor. İş hayatında şu an görünmeyen bir hazırlık süreci var. Sabırla ilerlersen büyük kazanırsın. Para konusunda duygusal harcamalara dikkat.

Bu hafta seni özgürleştirecek şey kaçmak değil, kabul etmektir

İkizler

Astrodeha ile gökyüzünden mesajınız var Hayat sana birçok kapı açıyor ama hepsi senin değil. Mars Jüpiter karesi seni sosyal olarak büyütüyor, fırsatları çoğaltıyor ama aynı anda seni dağıtıyor. İş hayatında yeni teklifler, projeler ve bağlantılar var. Ama her şeye evet demek seni tüketir. Aşk hayatında iletişim kader belirleyici. Bir kelime ya başlatır ya bitirir. Plüton retrosu sana kendi kendini nasıl sabote ettiğini gösteriyor.

Bu hafta kazanmanın yolu her şeyi yapmak değil, doğruyu seçmektir

Yengeç

Astrodeha ile gökyüzünden mesajınız var Artık saklanamazsın. Mars Jüpiter karesi seni görünür olmaya zorluyor. İş hayatında önemli bir fırsat ya da yükseliş gündeme gelebilir. Ama bu büyüme seni korkutabilir. Çünkü alıştığın düzen değişiyor. Aşk hayatında denge sınavı var. Kalbin başka, sorumlulukların başka bir yöne çekebilir. Plüton retrosu sana kalbinde gerçekten ne istediğini soruyor.

Bu hafta seni büyütecek olan güvende kalmak değil, risk almaktır

Aslan

Astrodeha ile gökyüzünden mesajınız var Hayat seni konfor alanından çıkarıyor. Mars Jüpiter karesi seni yeni bir yola, yeni bir bakış açısına zorluyor. Eğitim, seyahat ya da büyük bir karar gündemde. Ama bu adımı atmak için eski inançlarını bırakman gerekiyor. Aşk hayatında bakış açını değiştirirsen her şey değişir. Plüton retrosu sana geçmişten gelen yükleri gösteriyor.

Bu hafta seni tutan şey koşullar değil, eski inançlarındır

Başak

Astrodeha ile gökyüzünden mesajınız var Bu hafta her şey derinleşiyor. Mars Jüpiter karesi seni maddi ve duygusal bağlar konusunda zorlayacak. Kontrol etmek istediğin şeyler elinden kayabilir. Aşk hayatında tutku ile kontrol arasında ince bir çizgi var. Bu çizgiyi aşarsan kriz kaçınılmaz. Plüton retrosu sana iletişimdeki gücünü gösteriyor.

Bu hafta seni zorlayan şey hayat değil, kontrol etme ihtiyacındır

Terazi

Astrodeha ile gökyüzünden mesajınız var İlişkilerde kaçış yok. Mars Jüpiter karesi seni karar almaya zorluyor. Ya bir ilişkiyi ileri taşıyacaksın ya da tamamen bitireceksin. Ortada kalamazsın. İş ortaklıklarında hız var ama acele karar risk getirir. Plüton retrosu sana kendi değerini nasıl düşürdüğünü gösteriyor.

Bu hafta seni kurtaracak olan başkaları değil, kendi değerini hatırlamandır

Akrep

Astrodeha ile gökyüzünden mesajınız var Tempo artıyor ama bu tempo seni ya yükseltecek ya tüketecek. Mars Jüpiter karesi seni çalışmaya, üretmeye zorluyor. İş hayatında yoğunluk var ama bu yoğunluk bir fırsat. Aşk hayatında küçük detaylar büyüyebilir. Plüton retrosu seni kökten değiştiriyor.

Bu hafta seni belirleyecek olan ne yaşadığın değil, nasıl yönettiğindir

Yay

Astrodeha ile gökyüzünden mesajınız var Hayat sana yeniden heyecan veriyor. Mars Jüpiter karesi aşk, eğlence ve risk alanını büyütüyor. Yeni bir ilişki ya da mevcut ilişkide büyük bir değişim olabilir. Ama bu enerji aşırılığı da getirir. Plüton retrosu sana korkularını gösteriyor.

Bu hafta seni durduran şey şanssızlık değil, korkularındır

Oğlak

Astrodeha ile gökyüzünden mesajınız var Temellerin sarsılıyor çünkü yeniden kuruluyor. Mars Jüpiter karesi ev, aile ve yaşam düzeninde değişim getiriyor. Bu seni zorlayabilir ama özgürleştirir. İş hayatında geçici zorluklar uzun vadede kazanç sağlar. Plüton retrosu sana kimlerin gerçekten yanında olduğunu gösteriyor.

Bu hafta kaybettiğini sandığın şeyler aslında seni özgürleştiriyor

Kova

Astrodeha ile gökyüzünden mesajınız var Zihnin susmuyor çünkü gerçekleri görmek zorundasın. Mars Jüpiter karesi seni konuşmaya, anlatmaya zorluyor. Ama düşünmeden konuşursan kırarsın. İş hayatında fırsatlar var ama doğru yönetmek şart. Plüton retrosu kariyerinde büyük bir dönüşüm başlatıyor.

Bu hafta hayatını değiştirecek olan şey fırsat değil, kurduğun cümlelerdir

Balık

Astrodeha ile gökyüzünden mesajınız var Bu hafta sana değerini hatırlatıyor. Mars Jüpiter karesi para alanını büyütüyor ama harcama isteğini de artırıyor. Kendine verdiğin değer kazancını belirleyecek. Aşk hayatında ya adım atarsın ya da pişmanlık yaşarsın. Plüton retrosu inançlarını değiştiriyor.

Bu hafta hayatındaki her şey senin kendine biçtiğin değerin yansıması

Bu Haftanın Gerçek Mesajı

Bu hafta sana şans vermeyecek, sana gerçeği gösterecek ve şunu anlayacaksın: Hayatını değiştiren fırsatlar değil, onlara verdiğin tepkilerdir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. Astrodeha

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

