31 Temmuz Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün sosyalleşmeye ve eğlenmeye hazır olmalısın. Hayattan keyif aldın, dokunduğun her şey güzelleştirdiğin bir güne başlıyorsun. Bu yüzden kendini iyi hissetmenin dışında, etrafındakileri de ilham olacaksın... Aşkı ve sevgiyi paylaşmaya hazırsın. Biz de söylemeyiz ki sevdiğin kadar sevileceğin bir aşka kapılmak üzeresin. Kalbini açmaktan pişman olmayacaksın. Romantik, sevgi dolu, tutkulu ve heyecanlı bir aşk seni bekliyor. Görünen o ki maceracı ruhuna bu aşk iyi gelecek.

Tüm bu güzelliklerin yanında, elbette iş hayatından da söz edeceğiz. Pozitif enerjin işine yansıyacağı için gönül rahatlığı ile söylemeliyiz ki kazancın bereketli olacak. Ayın son gününde gökyüzünün enerjisini iyi değerlendirirsen refah düzeyinde arttıracak gelişmeler yaşayabilirsin.

Aşk bu para varken daha ne isterim gidiyorsan, sağlığına da dikkat etmelisin. Bir süredir kendini ihmal etmiş olabilir misin? Küçük bir doktor kontrolü ile sağlığın için yapman gerekenleri de unutmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...