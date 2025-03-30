31 Mart Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün dikkat dağınıklıkları ve kafa karışıklıkları yaşayabilirsin. Uzaklara dalabilir, bazı acil ve önemli işleri de unutabilirsin. Aklından çıkan şeyleri umursamıyor ya da sahiden yapmak istemiyor olabilirsin! Yani Merkür'ün geri hareketi sırasında Balık burcuna geçtiği bugün, arınabilirsin.

Önünde yeni ve temiz bir sayfa açılıyor... Arınmak ve duygusal anlamda da güçlü bir enerjiyle dolarak hayattan zevk aldığın şeylere yönelmek harika olacaktır. Rüzgarın savurduğu yere değil, kendi seçtiğin tarafa gitmenin tam zamanı. Açıkçası aradığını bulmalısın.

Tüm bu süreçte hem iş hem özel hayatında bireysel düşünceye odaklan deriz. Kendini mutlu etmenin bir yolunu bul ve bu enerjiyi kucaklayarak yüksek bir motivasyon ile hayata karış. Unuttuğun yerden başladığın, bitirdiğin yerden adeta filizlendiğin bir gün seni bekliyor. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...