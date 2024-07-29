30 Temmuz Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün iş hayatında belirsizliklerden söz edebiliriz. Attığın adımlara dikkat etmeli, risk almaktan kaçınmalısın. Özellikle yeni girişimlerinde paranı kontrollü harcamalı, kurduğun işte büyüklerin de dediği gibi 'dereyi görmeden parçalarını sıvamamalısın'. Mali güvenliğini sağlamalı, ön görülü ve akılcı harcamalarla yolunu çizmelisin. Bu sayede hayatındaki stres faktörlerini de ortadan kaldırarak rahat bir nefes alabilirsin.

Öte yandan Venüs'ün Chiron ile oluşturduğu güçlü etkileşim altında ruhsal ve fiziksel anlamda sağlığına dikkat etmelisin. Rutin doktor kontrollerine öncelik vermeli, sağlığını ihmal etmemelisin. İyilik enerjisiyle dolmalı, bunun için sağlık rutinlerine de göz atmalısın.

Son olarak bu dönemde aşk konusunda da dikkatli olmalısın. Zira aşkın heyecanı ile girdiğin yolu fark etmeyebilir, kendini nikah masasında bulabilirsin. Kontörlü biraz daha eline alarak ilerleyişi belirleyen taraf olmaya odaklanabilirsin. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...