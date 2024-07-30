30 Temmuz Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
30 Temmuz Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 30 Temmuz Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) projeksiyonuna göre nüfus 2100 yılına kadar 77 milyonun altına düşebilir. Ancak doğurganlık hızının daha da düşeceği senaryolar da mevcut.
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İstanbul Ekonomi Araştırma'nın Türkiye'de Siyasi Kutuplaşma raporunda ülkedeki genç nüfusa siyasi tercihleri ve 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde hangi partilere oy verdikleri soruldu. Araştırmadaki bir diğer soru ise gençlerin siyasi partilere oy verme ihtimalleri...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın açılışa davet almasına rağmen gitmemesinin sebebini açıkladı. Erdoğan; “Macron beni Paris Olimpiyatları'na davet etti. Torunum, 'Dede gitme orada LGBT propagandası yapacaklar' dedi. Bana görüntüleri izletti. 'Tamam gitmeyeceğim' dedim.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, belediyelerin SGK borçlarını tahsil için harekete geçileceğini açıklaması sonrasında ilk haciz haberi geldi. CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye hesaplarına haciz işletimi başlatıldığını duyurdu.
Ankara’da 20 yaşındaki Enes Çekici isimli bir kişi, kız arkadaşına mesaj attığı iddiasıyla kavga ettiği 21 yaşındaki Hasan Eren’i bıçakla boynunda yaralayarak öldürdü. Katil zanlısı sonrasında “ 'Ben sana demiştim, yapacağım diye' diyerek kanlar içinde yerde yatan Hasan Eren’i kameraya çekti.
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İsrail’de sivrisinek ısırmasıyla yayılan ve özellikle yaşlı kişilerde ölümcül olabilen Batı Nil Virüsü vakaları her geçen gün artıyor. Ülkede haziran ayından bu yana 738 vaka tespit edildi, 51 kişi yaşamını yitirdi.
Sokak köpeklerinin uyutulması hakkında hazırlanan yasa tasarısı bir süredir tartışılmaya devam ediyor. Hayvanseverler tepkilerilerini sosyal medya hesaplarından ve sokaklarda yaptıkları eylemlerden göstermeye çalışıyor. Ancak bugün ötenazi maddesini de barındıran yasa kabul edildi. Olanlar üstüne Nevşin Mengü’nün yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaşanan patlama büyük korkuya neden oldu. İsrail Savunma Kuvvetleri saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde başta ABD ve Kanada olmak üzere birçok batılı devlet vatandaşlarına Lübnan’ı terk etme çağrısında bulunmuştu.
İngiltere’nin kamu yayıncısı BBC’nin ünlü ekran yüzü Huw Edwards hakkında çocuk istismarı iddiasıyla dava açıldı. Edwards, farklı zamanlarda 3 kez WhatsApp üzerinden çocuklardan para karşılığı çıplak fotoğraf aldığı suçlamasıyla yargılanacak. Edwards, son olarak İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in ölüm haberini duyurması ve kurumda en yüksek maaşı alanların başında geldiği iddiasıyla gündeme gelmişti.
Son yerel seçimlerde AK Parti’den CHP’ye geçen Adıyaman Belediyesi’nde 4 çocuğu ve 4 torunu bulunan Fikriye Doğru ile 3 çocuk annesi Meryem Mutlu Tellal otobüs şoförü olarak işe başladı.
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Venezuela'da hafta sonu yaşanan seçimde mevcut başkan Nicolas Maduro oyların yüzde 51.20’sini alarak yeniden devlet başkanı seçilmişti. Muhalefet ise seçimlerin şaibeli olduğunu söyleyerek protesto başlattı. Güvenlik güçleriyle protestocuların arasında yaşananlar sonrasında 6 kişi hayatını kaybetti.
CNN Türk ekranlarında Fulya Öztürk’ün sunduğu programda ilginç anlar yaşandı. Sunucu Fulya Öztürk, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e Galatasaraylı golcü Icardi ile şarkıcı Simge’nin aşk iddialarını sordu. Perinçek ise “Icardi beğendiğim, karakterli bir futbolcu” yorumunda bulundu.
Sokak köpeklerinin veteriner hekim onayıyla ötenazi yapılabileceğini içeren yasa teklifi kabul edildi. Sokak köpeklerinin uyutulması hakkında hazırlanan yasa için tepkiler sürmeye devam ediyor.
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