Venezuela'da Olaylı Seçim: Protestolarda 6 Kişi Hayatını Kaybetti
Venezuela'da Olaylı Seçim: Protestolarda 6 Kişi Hayatını Kaybetti
Venezuela'da hafta sonu yaşanan seçimde mevcut başkan Nicolas Maduro oyların yüzde 51.20’sini alarak yeniden devlet başkanı seçilmişti. Muhalefet ise seçimlerin şaibeli olduğunu söyleyerek protesto başlattı. Güvenlik güçleriyle protestocuların arasında yaşananlar sonrasında 6 kişi hayatını kaybetti.
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Venezuela'da Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Nicolas Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3'üncü kez kazanmayı başarmıştı.
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Muhalefet ise seçimlerin şaibeli olduğunu iddia ediyor. Ulusal basında çıkan haberlere göre Yaracuy eyaletinde seçimi protesto edenler sokağa çıktı.
Çıkan olaylarda 6 kişi yaşamını yitirdi, 84 kişi yaralandı. Olaylarda çok sayıda gösterici gözaltına alındı.
Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, "Ülkenin 2014, 2017 ve 2019 karanlığına dönmesine müsaade etmeyeceğiz. Yanlış bir adım atmayın." ifadelerini kullandı.
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