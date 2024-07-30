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İsrail’de Batı Nil Virüsü Tehlikesi Yayılıyor: İki Ayda 51 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail’de Batı Nil Virüsü Tehlikesi Yayılıyor: İki Ayda 51 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.07.2024 - 18:52

İsrail’de sivrisinek ısırmasıyla yayılan ve özellikle yaşlı kişilerde ölümcül olabilen Batı Nil Virüsü vakaları her geçen gün artıyor. Ülkede haziran ayından bu yana 738 vaka tespit edildi, 51 kişi yaşamını yitirdi.

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İsrail Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre ülke genelinde toplamda 738 kişide Batı Nil Virüsü tespit edildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre ülke genelinde toplamda 738 kişide Batı Nil Virüsü tespit edildi.

Sivrisinek ısırmasıyla bulaşan virüs nedeniyle haziran ayından bu yana 51 kişi hayatını kaybetti.

Sivrisinek ısırmasıyla bulaşan virüs nedeniyle haziran ayından bu yana 51 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'de her yıl haziran ile eylül arasında rastlanan Batı Nil virüsü vakalarının iklim değişikliği nedeniyle bu yıl daha erken görülmeye başlandığı belirtiliyor.

İsrail'de her yıl haziran ile eylül arasında rastlanan Batı Nil virüsü vakalarının iklim değişikliği nedeniyle bu yıl daha erken görülmeye başlandığı belirtiliyor.

Sivrisinekler yoluyla yayılan Batı Nil virüsünün, ilk kez 1937'de Uganda'da Batı Nil bölgesinde görülen ve ölüme yol açabilen bir hastalık olduğu biliniyor.

Sivrisinekler yoluyla yayılan Batı Nil virüsünün, ilk kez 1937'de Uganda'da Batı Nil bölgesinde görülen ve ölüme yol açabilen bir hastalık olduğu biliniyor.

Virüsün, özellikle yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için daha riskli olduğu ifade ediliyor.

Virüsün, özellikle yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için daha riskli olduğu ifade ediliyor.

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sevgili sivrisinek lütfen netenyahuya git