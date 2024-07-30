İsrail’de Batı Nil Virüsü Tehlikesi Yayılıyor: İki Ayda 51 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail’de sivrisinek ısırmasıyla yayılan ve özellikle yaşlı kişilerde ölümcül olabilen Batı Nil Virüsü vakaları her geçen gün artıyor. Ülkede haziran ayından bu yana 738 vaka tespit edildi, 51 kişi yaşamını yitirdi.