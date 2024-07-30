Belediye “Gururluyuz” Diyerek Paylaştı: Adıyaman’ın Kadın Otobüs Şöförleri İlgi Çekti
Belediye “Gururluyuz” Diyerek Paylaştı: Adıyaman’ın Kadın Otobüs Şöförleri İlgi Çekti
Son yerel seçimlerde AK Parti’den CHP’ye geçen Adıyaman Belediyesi’nde 4 çocuğu ve 4 torunu bulunan Fikriye Doğru ile 3 çocuk annesi Meryem Mutlu Tellal otobüs şoförü olarak işe başladı.
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Uzun yıllar AK Parti’nin yönettiği Adıyaman Belediyesi, son yerel seçimlerde CHP’nin sürpriz yaparak kazandığı illerden biri olmuştu.
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Belediye, halk otobüslerinde görev almaya başlayan kadın şoförleri “Guruluyuz” diyerek paylaştı.
Uzun yıllar otobüs şoförü olmak isteyen ancak daha önce çeşitli sektörlerde çalışan 4 çocuk annesi ve 4 torun sahibi Fikriye Doğru, babaanne ve anneanne olduktan sonra otobüs şoförü oldu.
Sürücü kurslarında eğitmen olarak görev yapan Meryem Mutlu Tellal da uzun yıllar hayalini kurduğu otobüs şoförlüğüne başlamanın sevincini yaşıyor.
Kadın şoförlerin açıklamaları 👇
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