TÜİK 2023 2100 Arası İçin Nüfus Senaryolarını Yayınladı
TÜİK 2023 2100 Arası İçin Nüfus Senaryolarını Yayınladı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) projeksiyonuna göre nüfus 2100 yılına kadar 77 milyonun altına düşebilir. Ancak doğurganlık hızının daha da düşeceği senaryolar da mevcut.
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TÜİK, "Nüfus Projeksiyonları, 2023-2100" araştırmasını yayınladı. Rapora göre son yıllarda değişim raporuna göre Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi baz alınarak nüfus projeksiyonları revize edildi
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Doğurganlıktaki hızlı düşüş nüfus projeksiyonu sonuçlarında etkili oldu ve 2003 ve 2014 yılları arasında 2,10'a düştü.
Ana senaryoya göre 76.8 milyon olması beklenen nüfusun düşük senaryoda 54, yüksek senaryoda ise yaklaşık 100 milyon olma ihtimali var.
Aynı yayına göre nüfusun da yaşlanması bekleniyor.
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