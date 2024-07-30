Sokak Hayvanları Kanun Teklifi Oylamasına Hangi Partilerden Hangi Vekiller Katılmadı?
Sokak Hayvanları Kanun Teklifi Oylamasına Hangi Partilerden Hangi Vekiller Katılmadı?
Tartışmalara neden olan Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Muhalefetin ve STK'ların yoğun itirazlarına rağmen 273 kabul 224 ret oyuyla geçen yasaya hem iktidar hem muhalefetten pek çok vekil katılmadı.
Kaynak:vekilim.net
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Oylamaya katılmayan vekil sayısı 95. Bunların 50'si iktidar, 45'i muhalefet kanadından.
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Katılım Oranında ise MHP ve DEM Parti'nin düşük katılımı dikkat çekti.
DEM Parti'nin 22 vekili katılmadı.
Bağımsızlar ve diğer partilerin vekilleri şöyle 👇 Oylamayan katılan DEVA vekili Kavaf ise çekimser oy kullandı.
MHP'den katılmayan isimler arasında Genel Başkan Devlet Bahçeli ve İzzet Ulvi Yönter gibi önemli isimler var.
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Son dönemlerde parti politikaları eleştiren Tuğrul Türkeş ve İçişleri Eski Bakanı Süleyman Soylu da Ak Parti'nin 20 kişilik katılmayanlar listesinde öne çıkan isimlerden.
CHP'li 4 vekilin birinin hasta diğer üç vekilin yurtdışında görevli olduklar belirtildi.
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