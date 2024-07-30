Sokak Hayvanları Kanun Teklifi Oylamasına Hangi Partilerden Hangi Vekiller Katılmadı?

Tartışmalara neden olan Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Muhalefetin ve STK'ların yoğun itirazlarına rağmen 273 kabul 224 ret oyuyla geçen yasaya hem iktidar hem muhalefetten pek çok vekil katılmadı.

Kaynak:vekilim.net