Cumhurbaşkanı Erdoğan Olimpiyat Açılışına Neden Gitmedi? “Kız Torunum Bana Söyledi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın açılışa davet almasına rağmen gitmemesinin sebebini açıkladı. Erdoğan; “Macron beni Paris Olimpiyatları'na davet etti. Torunum, 'Dede gitme orada LGBT propagandası yapacaklar' dedi. Bana görüntüleri izletti. 'Tamam gitmeyeceğim' dedim.” ifadelerini kullandı.