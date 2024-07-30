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Cumhurbaşkanı Erdoğan Olimpiyat Açılışına Neden Gitmedi? “Kız Torunum Bana Söyledi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Olimpiyat Açılışına Neden Gitmedi? “Kız Torunum Bana Söyledi”

Recep Tayyip Erdoğan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.07.2024 - 17:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın açılışa davet almasına rağmen gitmemesinin sebebini açıkladı. Erdoğan; “Macron beni Paris Olimpiyatları'na davet etti. Torunum, 'Dede gitme orada LGBT propagandası yapacaklar' dedi. Bana görüntüleri izletti. 'Tamam gitmeyeceğim' dedim.” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın açılışın yapılan gösterileri de eleştirdi.

Erdoğan, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın açılışın yapılan gösterileri de eleştirdi.

“Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışında sahnelenen ahlaksızlık, karşı karşıya olduğumuz tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi”

“Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışında sahnelenen ahlaksızlık, karşı karşıya olduğumuz tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi”

“Paris'te yapılmak istenen eşrefi mahlukat olan insanı hayvanlardan dahi aşağıya çekme projesidir. Paris'teki rezil sahne, sadece Katolik alemini sadece Hristiyan dünyasını değil, en az onlar kadar bizi de rencide etti."

“Paris'te yapılmak istenen eşrefi mahlukat olan insanı hayvanlardan dahi aşağıya çekme projesidir. Paris'teki rezil sahne, sadece Katolik alemini sadece Hristiyan dünyasını değil, en az onlar kadar bizi de rencide etti."

“Macron beni Paris Olimpiyatları'na davet etti. Torunum, 'Dede gitme orada LGBT propagandası yapacaklar' dedi. Bana görüntüleri izletti. 'Tamam gitmeyeceğim' dedim.”

“Macron beni Paris Olimpiyatları'na davet etti. Torunum, 'Dede gitme orada LGBT propagandası yapacaklar' dedi. Bana görüntüleri izletti. 'Tamam gitmeyeceğim' dedim.”

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