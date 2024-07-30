İsrail’den Hava Saldırısı: Lübnan’da Şiddeti Patlama Meydana Geldi
İsrail’den Hava Saldırısı: Lübnan’da Şiddeti Patlama Meydana Geldi
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Yaklaşık bir yıldız Gazze’de adeta soykırım yapan İsrail’in sık sık tehdit ettiği Hizbullah’ın konuşlu bulunduğu Lübnan’da büyük bir patlama meydana geldi.
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Beyrut’un güneyindeki bölgelerde yaşanan patlamaları İsrail üstlendi.
İddiaya göre patlamalarda çok sayıda insan hayatını kaybetti.
Reuters ise saldırıda üst düzey bir Hizbullah yetkilisinin hedef alındığını açıkladı.
Patlama sonrası olay yerinden görüntüler 👇
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Patlama yerini gösteren başka bir video 👇
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