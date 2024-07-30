İsrail’den Hava Saldırısı: Lübnan’da Şiddeti Patlama Meydana Geldi

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaşanan patlama büyük korkuya neden oldu. İsrail Savunma Kuvvetleri saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde başta ABD ve Kanada olmak üzere birçok batılı devlet vatandaşlarına Lübnan’ı terk etme çağrısında bulunmuştu.