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İsrail’den Hava Saldırısı: Lübnan’da Şiddeti Patlama Meydana Geldi

İsrail’den Hava Saldırısı: Lübnan’da Şiddeti Patlama Meydana Geldi

İsrail
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.07.2024 - 20:15

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaşanan patlama büyük korkuya neden oldu. İsrail Savunma Kuvvetleri saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde başta ABD ve Kanada olmak üzere birçok batılı devlet vatandaşlarına Lübnan’ı terk etme çağrısında bulunmuştu.

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Yaklaşık bir yıldız Gazze’de adeta soykırım yapan İsrail’in sık sık tehdit ettiği Hizbullah’ın konuşlu bulunduğu Lübnan’da büyük bir patlama meydana geldi.

Yaklaşık bir yıldız Gazze’de adeta soykırım yapan İsrail’in sık sık tehdit ettiği Hizbullah’ın konuşlu bulunduğu Lübnan’da büyük bir patlama meydana geldi.

Beyrut’un güneyindeki bölgelerde yaşanan patlamaları İsrail üstlendi.

Beyrut’un güneyindeki bölgelerde yaşanan patlamaları İsrail üstlendi.

İddiaya göre patlamalarda çok sayıda insan hayatını kaybetti.

İddiaya göre patlamalarda çok sayıda insan hayatını kaybetti.

Reuters ise saldırıda üst düzey bir Hizbullah yetkilisinin hedef alındığını açıkladı.

Reuters ise saldırıda üst düzey bir Hizbullah yetkilisinin hedef alındığını açıkladı.

Patlama sonrası olay yerinden görüntüler 👇

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Patlama yerini gösteren başka bir video 👇

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