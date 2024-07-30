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Fulya Öztürk’ten Doğu Perinçek’e: "Icardi ile Simge Aşkı Konuşuluyor"

Fulya Öztürk’ten Doğu Perinçek’e: "Icardi ile Simge Aşkı Konuşuluyor"

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.07.2024 - 23:31

CNN Türk ekranlarında Fulya Öztürk’ün sunduğu programda ilginç anlar yaşandı. Sunucu Fulya Öztürk, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e Galatasaraylı golcü Icardi ile şarkıcı Simge’nin aşk iddialarını sordu. Perinçek ise “Icardi beğendiğim, karakterli bir futbolcu” yorumunda bulundu.

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Galatasaray’ın süper golcüsü Mauro Icardi’nin sevgili Wanda Nara’dan ayrılması sonrasında golcü ile özdeşleşen “Aşkın Olayım” şarkısının sahibi Simge ile aşk iddiaları da gündeme gelmişti.

Galatasaray’ın süper golcüsü Mauro Icardi’nin sevgili Wanda Nara’dan ayrılması sonrasında golcü ile özdeşleşen “Aşkın Olayım” şarkısının sahibi Simge ile aşk iddiaları da gündeme gelmişti.

Icardi ile Simge’nin aşk ihtimali CNN Türk’teki programa da konu oldu.

Icardi ile Simge’nin aşk ihtimali CNN Türk’teki programa da konu oldu.

Sunucu Fulya Öztürk ile Doğu Perinçek arasında geçenler 👇

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