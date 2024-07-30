Fulya Öztürk’ten Doğu Perinçek’e: "Icardi ile Simge Aşkı Konuşuluyor"

CNN Türk ekranlarında Fulya Öztürk’ün sunduğu programda ilginç anlar yaşandı. Sunucu Fulya Öztürk, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e Galatasaraylı golcü Icardi ile şarkıcı Simge’nin aşk iddialarını sordu. Perinçek ise “Icardi beğendiğim, karakterli bir futbolcu” yorumunda bulundu.