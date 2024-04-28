Doğu Perinçek 'Amerika'nın Planı' Diyerek Açıkladı: 'Yeni Dönemde AK Parti-CHP Koalisyonu Olacak'
Doğu Perinçek 'Amerika'nın Planı' Diyerek Açıkladı: 'Yeni Dönemde AK Parti-CHP Koalisyonu Olacak'
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin 31 Mart Yerel Seçimleri Sonrası yeni bir döneme girdiğini söyleyerek, 'AK Parti ile CHP büyük koalisyonda birleşecek' dedi.
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İzmir'de düzenlenen kitap festivalinde vatandaşlarla bir araya gelerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
31 Mart Seçimleri sonrası Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini söyleyen Perinçek, 'Önemli Amerika planları var. AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'ni büyük bir koalisyonda birleştirmek istiyorlar.' dedi.
Perinçek, ABD tarafından hazırlandığını iddia ettiği planın amacını ise şu ifadelerle açıkladı: 'AK Parti'yi MHP'den kopartarak PKK ve FETÖ'yle müttefik hale getirmek. Dolayısıyla bu örgütlere yeni mevziler kazandırmak istiyorlar.' 📹
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